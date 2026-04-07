TORS COVE, NL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique seront effectués à la salle communautaire de Tors Cove grâce à un investissement fédéral de plus de 120 000 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le financement des rénovations prévues a été annoncé par Paul Connors, député d'Avalon, et Jason Power, du comité de la salle communautaire de Tors Cove, lors d'un événement public à la salle communautaire de Tors Cove.

Les travaux de rénovation qui seront effectués à la salle communautaire de Tors Cove consistent à mettre à niveau le système de chauffage, à installer de nouvelles portes et de meilleurs dispositifs d'éclairage, ainsi qu'à rénover la cuisine. Les améliorations apportées à cet espace communautaire, qui peut accueillir des événements rassemblant jusqu'à 200 personnes, permettront d'accroître son efficacité énergétique, de réduire ses émissions de carbone et de diminuer les coûts d'exploitation de l'installation.

Citations

« La salle communautaire de Tors Cove est un pilier essentiel de la communauté, puisqu'on y organise régulièrement des événements, comme des soirées d'artisanat, des parties de jeu de poches et des concerts. Nous sommes fiers de soutenir ces rénovations, qui permettront aux résidents de Tors Cove et des communautés voisines de se rassembler dans un lieu écoénergétique, chaleureux et accueillant. »

Paul Connors, député d'Avalon

« La salle communautaire de Tors Cove constitue le principal lieu de rassemblement de la communauté. Elle offre un espace où les personnes de tous âges peuvent participer à diverses activités tout au long de l'année. Grâce au financement fédéral, ces améliorations permettront de concilier fonctionnalité, inclusivité, durabilité et technologies modernes dans la salle communautaire. En répondant à ces besoins, la salle communautaire de Tors Cove demeurera une ressource précieuse pour l'engagement local et les activités qui profitent à l'ensemble des membres de la communauté. »

Jason Power, comité de la salle communautaire de Tors Cove, gestionnaire de projet

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 120 129 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du projet est assujetti à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le ou les bénéficiaires.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Michelle O'Keefe, Présidente, Comité de la salle communautaire de Tors Cove, [email protected], 709-687-0930