Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
07 avr, 2026, 08:30 ET
REGINA, SK, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural et de Chad Bachynski, maire de la Ville de Regina.
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Date :
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Le mardi 7 avril 2026
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Heure :
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9 h 30 HNC
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Lieu :
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Station de pompage du boulevard McCarthy
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1050 Oriole Place
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Regina (Saskatchewan)
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Erin Navin, Conseillère en communications et affaires publiques, Ville de Regina, Bureau du maire, 306-519-1273, [email protected]
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