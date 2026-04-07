REGINA, SK, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural et de Chad Bachynski, maire de la Ville de Regina.

Date : Le mardi 7 avril 2026



Heure : 9 h 30 HNC



Lieu : Station de pompage du boulevard McCarthy

1050 Oriole Place

Regina (Saskatchewan)

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Erin Navin, Conseillère en communications et affaires publiques, Ville de Regina, Bureau du maire, 306-519-1273, [email protected]