ST. ALBERT, AB, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton-Centre, et de Scott Olivieri, maire de la Ville de St. Albert.

Date : Mardi 7 avril 2026



Heure 10 h 30 [HR]



Lieu : St. Albert Place (hôtel de ville de St. Albert), salle Progress

5, rue St Anne

St. Albert (Alberta) T8N 3Z9

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Cory Sinclair, Gestionnaire, Communications organisationnelles et Conception, Ville de St. Albert, 780-905-6897, [email protected]