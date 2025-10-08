MCNABS ISLAND, NS, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le sentier Timmins Cove, sur l'île McNabs, est en cours de reconstruction grâce à un investissement de 50 000 $ du gouvernement fédéral.

Le sentier Timmins Cove traverse l'île d'est en ouest et mesure environ 800 mètres de long. Sentier clé de l'île McNabs, il relie des sites tels que le Teahouse Outdoor Education Centre, les jardins anglais Hugonin-Perrin, la ferme Findlay et d'autres sentiers de l'île.

En raison des dommages causés par l'ouragan Juan en 2003, le sentier est resté en grande partie inaccessible à la plupart des usagers du transport actif. Maintenant que les travaux de réfection sont presque terminés, le sentier s'ajoute de nouveau aux infrastructures d'enseignement en plein air et améliore les options de loisirs et de transport sur l'île.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer la Friends of McNabs Island Society dans ses efforts pour restaurer et améliorer le sentier Timmins Cove sur la magnifique île historique de McNabs. Cet investissement favorise non seulement un mode de vie sain et actif, mais il donne également aux Néo-Écossais et aux visiteurs l'occasion de découvrir encore davantage la riche beauté naturelle et le patrimoine de l'île. Ce projet témoigne de l'importance des partenariats communautaires solides pour la protection et la mise en valeur des lieux qui nous sont chers. »

L'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour

« La Friends of McNabs Island Society est heureuse de recevoir ce financement du gouvernement fédéral pour restaurer le sentier historique Timmins Cove sur l'île McNabs. La reconstruction du sentier Timmins Cove permettra d'ouvrir l'accès à d'autres sentiers sur l'île, créant ainsi des boucles qui relieront le Teahouse Outdoor Education Centre, situé dans les jardins victoriens anglais, à l'usine de boissons gazeuses A.J. Davis. Le sentier traversera l'île jusqu'au rivage protégé de Timmonds Cove. Il sera également raccordé au sentier Detention Barracks et au sentier Fraser Farm, permettant ainsi aux randonneurs de découvrir davantage de sites historiques intéressants sur l'île. »

Cathy McCarthy, présidente, Friends of McNabs Island Society

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La province de Nouvelle-Écosse, la Municipalité régionale d'Halifax et la Friends of McNabs Island Society contribuent également à ce projet.

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif a été lancé en 2021 en soutien à la Stratégie nationale de transport actif du Canada. Il prévoit 400 millions de dollars pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

Le FTA soutient des projets qui visent à créer et à élargir des réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts piétonniers afin d'offrir aux Canadiens des options abordables, plus écologiques et plus saines pour se déplacer dans leurs collectivités.

Le FTA fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), dans le cadre duquel on fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, y compris aux besoins liés au transport actif.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé un Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

