SAINT JOHN, NB, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de logement et d'itinérance chez les vétérans en présence de l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État à l'Agence du revenu du Canada et aux Institutions financières et député de Saint John--Kennebecasis, et de Debbie Bentley-Lauzon, gestionnaire de l'harmonisation des systèmes au Human Development Council.

Date : Le 5 décembre 2025



Heure : 10 h 00 HNA



Lieu : Salle de réunion du Human Development Council, 3e étage

139, rue Prince Edward

Saint John (Nouveau-Brunswick) ESL 3S3

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Andrea Scott, Gestionnaire des communications, Human Development Council Inc., 506-634-1673, [email protected]