LYTTON, BC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - À la suite du feu dévastateur qui a détruit 90 % des structures du Village de Lytton en 2021, le gouvernement fédéral s'est engagé à soutenir la construction de nouvelles infrastructures communautaires et il fournit plus de 25,9 millions de dollars.

Ces fonds seront consacrés à la construction d'un centre communautaire qui remplacera l'infrastructure communautaire perdue durant les feux. Le plan conceptuel du bâtiment comprend une piscine de la taille d'une piscine communautaire qui représente aussi un réservoir en cas d'incendie, un musée, un espace pour des festivals/un marché/des activités récréatives, des salles polyvalentes, un espace dédié à l'apprentissage ainsi que des toilettes accessibles. Le centre sera un espace de rassemblement inclusif et accessible pour les membres de la communauté et les résidents des environs. Situé rue Fraser, la nouvelle installation sera construite selon les normes de carboneutralité et pour résister au feu.

« Les résidents de Lytton ont démontré leur résilience. L'annonce d'aujourd'hui est une étape essentielle dans la bonne direction pour restaurer la communauté et de la rendre plus résiliente qu'avant les feux de forêt dévastateurs. Une fois terminé, le nouveau centre Communautaire sera un espace accueillant où tisser des liens et s'épanouir aujourd'hui et à l'avenir. »

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville et secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Village de Lytton remercie le gouvernement fédéral de ce financement et de l'engagement qu'il a pris de rebâtir les infrastructures du Village. La communauté nous a dit à quel point nous avions besoin de cette installation pour nous rassembler, nous divertir et passer du temps ensemble. Le centre communautaire soutiendra la réconciliation, l'économie et la résilience climatique; les mesures de préparation et d'intervention en cas d'urgence; les arts, les loisirs et la culture. Il desservira les résidents du Village et des environs pendant de nombreuses années. »

Denise O'Connor, mairesse du Village de Lytton

Le gouvernement fédéral investit 25 919 540 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution du Village de Lytton s'élève à 407 649 $.

s'élève à 407 649 $. Le financement de ce projet est inclus des 64 millions de dollars de soutien que le gouvernement a annoncé le 14 juin 2022 pour le rétablissement de Lytton pour la construction de bâtiments publics carboneutres et résistants au feu.

pour la construction de bâtiments publics carboneutres et résistants au feu. Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'efficacité énergétique, et il contribue à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'efficacité énergétique, et il contribue à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

