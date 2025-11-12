REGINA, SK, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit également changer.

Le Budget de 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie - qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial - en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Ce budget propose un plan pour donner lieu à des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

Au cœur de ce plan se trouve la construction : celle de grandes infrastructures, celle de milliers de logements supplémentaires et celle de communautés solides. Le gouvernement du Canada a lancé Maisons Canada, qui permettra de construire à grande échelle des logements abordables, notamment des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements communautaires et très abordables, ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts plus larges déployés par le gouvernement du Canada pour répondre à la crise du logement, des travaux sont en cours dans l'ensemble du continuum du logement afin de répondre aux besoins des collectivités de tout le Canada.

À cette fin, le gouvernement fédéral s'associe à dix organisations dans tout le Canada et investit plus de 22,5 millions de dollars pour soutenir des initiatives visant à prévenir et à réduire l'itinérance chez les vétérans dans les collectivités d'un océan à l'autre.

Ces projets, financés dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV), aideront les anciens combattants qui sont en situation d'itinérance ou courent un risque imminent de le devenir à accéder à un logement sûr et stable, ainsi qu'au soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. Le financement permettra aux organismes communautaires d'offrir des services sur mesure, tels que de l'aide au logement, du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie, et des services d'aide à l'emploi. Cet investissement reflète l'engagement du gouvernement du Canada à veiller à ce qu'aucun vétéran ne soit laissé pour compte.

En investissant dans les organismes locaux, nous donnons aux collectivités les moyens d'offrir des solutions concrètes et durables pour résoudre le problème de l'itinérance chez les vétérans. Ces projets feront toute une différence dans la vie de ceux qui ont servi leur pays.

L'année qui vient de s'écouler a révélé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le budget de 2025 s'attaque de front à ce défi. Notre plan consiste à prendre le contrôle et à bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Notre plan consiste à bâtir un Canada fort.

Citations

« Les anciens combattants ont servi notre pays avec courage et dévouement. Il nous incombe de veiller à ce qu'ils disposent d'un endroit sûr où ils se sentent chez eux et du soutien dont ils ont besoin pour se reconstruire. Dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans, nous travaillons avec les collectivités de tout le Canada pour que cela devienne une réalité. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

Dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV) 34 projets reçoivent du financement, dont les 10 qui sont annoncés aujourd'hui.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les anciens combattants en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour des suppléments au loyer et des services de soutien complets, entre autres de consultation et de traitement de la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens et à environ 2 600 le nombre de vétérans en situation d'itinérance. Le gouvernement du Canada estime qu'en octobre 2025, le pays compte environ 1 800 vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est une nouvelle agence fédérale canadienne qui financera et construira des logements abordables à grande échelle, tout en catalysant une industrie du logement plus novatrice et en augmentant sa productivité.

Maisons Canada travaillera avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones pour aider à lutter contre l'itinérance en construisant des logements de transition et des logements supervisés afin d'aider les personnes à se remettre sur pied.

Dans le cadre de ses quatre premiers investissements, Maisons Canada investira 1 milliard de dollars dans la construction de logements de transition et de logements supervisés pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Le budget de 2025 propose d'allouer 184,9 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2026-2027, puis 40,1 millions de dollars de manière continue à Anciens Combattants Canada afin de stabiliser sa capacité de traitement des demandes de prestations d'invalidité et de moderniser les processus opérationnels et les infrastructures informatiques de son programme de prestations d'invalidité.

Produit connexe

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, courriel : [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des Communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]