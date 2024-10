SUMMERSIDE, PE, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'associe à la Société John Howard de l'Île-du-Prince-Édouard et investit 493 560 $ pour venir en aide aux vétérans qui sont aux prises avec l'itinérance dans la province.

Ce financement a été annoncé par le député Bobby Morrissey, le maire Dan Kutcher et Conor Mullin et provient du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

La Société John Howard fournira des services de soutien complet et mettra en œuvre des initiatives en matière de logement afin de répondre aux besoins uniques des vétérans et de leur famille. Le projet s'adressera aux vétérans dans le besoin en leur proposant des logements convenables, en leur fournissant des suppléments au loyer, ainsi qu'en leur offrant des services de gestion de cas approfondie pour les aider à surmonter les obstacles et à acquérir les compétences supplémentaires dont ils ont besoin. Le projet comprend des mesures de prévention telles qu'une intervention immédiate en cas de perte de logement et un soutien pour les vétérans en transition après leur service actif.

« Les vétérans canadiens ont consacré leur vie au service de notre pays, en faisant d'importants sacrifices, et nous voulons les soutenir. Le projet de la Société John Howard de l'Île‑du‑Prince‑Édouard est l'une des nombreuses initiatives que nous mettons en œuvre au Canada pour veiller à ce que nos vétérans reçoivent les soins et la stabilité qu'ils méritent. Tandis que nous travaillons avec nos partenaires pour mettre fin à l'itinérance chronique, notre engagement indéfectible consiste à faire partie de la solution. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, Île-du-Prince-Édouard, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Summerside est fière de faire équipe avec le gouvernement fédéral et la Société John Howard de l'Île-du-Prince-Édouard pour appuyer nos vétérans. Ils ont tant donné pour servir notre pays. Il est donc essentiel que nous leur offrions la stabilité, les soins et le logement qu'ils méritent. Grâce à cette initiative, les vétérans de notre collectivité auront accès à des environnements sûrs et accueillants tandis qu'ils entament le prochain chapitre de leur vie. »

Dan Kutcher, maire de Summerside

« La Société John Howard de l'Île-du-Prince-Édouard est fière de s'associer au gouvernement du Canada pour offrir des services aux vétérans qui ont besoin de notre soutien. »

Conor Mullin, président de la Société John Howard de l'Î.-P.-É.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets :

Le volet Services et mesures de soutien prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour les suppléments au loyer et des services complets, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie.



Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. On estime à environ 2 600 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi.

, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à partir de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera axée sur des projets destinés aux vétérans femmes ou appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

