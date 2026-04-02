SAINT JOHN, NB, le 2 avril 2026 /CNW/ - Des travaux de planification et de recherche permettront de développer de meilleures options de transport en commun en milieu rural dans le sud du Nouveau-Brunswick grâce à un investissement fédéral de 100 000 $ dans deux projets de planification et de conception.

Le premier projet, une initiative de planification du transport en commun à l'échelle régionale, consistera à évaluer les besoins des diverses communautés de la région de Fundy. La Commission des services régionaux de Fundy recevra 50 000 $ pour élaborer une stratégie globale de consultation publique et intégrer les conclusions dans le processus de planification du transport en commun.

Pour le deuxième projet, la Commission des services régionaux du Sud-Est recevra également 50 000 $ pour mener une étude approfondie sur le transport en commun. Ces travaux appuieront la planification du transport et la prise de décisions en améliorant la connectivité entre les communautés du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Ces investissements permettront de mettre en place de nouvelles solutions de transport en commun qui aideront les résidents des communautés rurales et isolées à vaquer à leurs occupations quotidiennes, à accéder aux services, à se rendre au travail, à l'école ou à leurs rendez-vous médicaux, et à rendre visite à leurs proches.

Citations

« Des investissements comme ceux-ci contribueront à mettre en place des services de transport en commun qui relieront nos communautés rurales et soutiendront l'économie. La recherche et la planification à l'échelle régionale constituent la première étape pour offrir des services de transport en commun fiables dans les communautés rurales et permettre ainsi aux résidents de se rendre au travail, d'aller à l'école et d'accéder aux services essentiels. »

L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État à l'Agence du revenu du Canada et aux Institutions financières, et député de Saint John--Kennebecasis

« Ce soutien du gouvernement fédéral offre à notre région la possibilité de concevoir un réseau de transport en commun qui réponde véritablement aux besoins de nos diverses communautés. Grâce à ce projet, nous franchissons une étape importante dans le développement d'une région mieux reliée et plus accessible. »

Robert Doucet, président du conseil d'administration de la Commission des services régionaux de Fundy

« Cet investissement marque une étape importante qui nous permettra de mieux relier les communautés du sud-est du Nouveau-Brunswick. En renforçant notre planification du transport à l'échelle régionale, nous pouvons améliorer l'accès aux services, soutenir la croissance économique et améliorer la qualité de vie des résidents dans l'ensemble de notre région en pleine croissance. »

Maxime Bourgeois, maire de Memramcook et président de la Commission des services régionaux du Sud-Est

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit un total de 100 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR). La Commission des services régionaux du Sud-Est fournit 75 000 $ et la contribution de la Commission des services régionaux de Fundy s'élève à 10 000 $.

Le FSTCMR soutient toute une gamme de modèles de transport en commun, notamment les transports à itinéraire fixe, les transports à itinéraire flexible, les transports à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir le matériel roulant, il finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès aux transports en commun.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Brenda MacCallum, Directrice du développement communautaire et des relations publiques, Commission des services régionaux de Fundy, 506-650-5294, [email protected]; Marc André Chiasson, Agent des communications et traducteur, CSR Sud-Est, 506-858-8059, [email protected]