VICTORIA, BC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 145 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de plus de 2 600 logements abordables sur l'île de Vancouver et en Colombie-Britannique. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'annonce a été faite par l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Peter Parker, président de Dawson Heights Housing Ltd, et Karen Hope, directrice exécutive de Dawson Heights Housing Ltd.

Elle a eu lieu au 3700, Cedar Hill Road, sur le site de l'ensemble résidentiel Woodlands at Dawson Heights, dont le promoteur a reçu 4,25 millions de dollars pour la construction de 85 logements. L'immeuble, qui sera exploité par la Dawson Heights Housing Society, offrira des appartements d'une ou deux chambres aux personnes âgées de plus de 55 ans ayant des revenus fixes, modérés ou faibles. Le site est bien situé, à proximité d'épiceries, de parcs, de pharmacies et d'autres commodités.

Ce nouvel ensemble résidentiel remplacera les maisons de Dawson Height qui se trouvent sur le site actuel. Le bâtiment, dont la conception prévoit des caractéristiques d'accessibilité, devrait être achevé à la fin de 2024.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous avons besoin de solutions innovantes et d'une action rapide pour résoudre la crise du logement. Grâce au Fonds pour le logement abordable, nous construisons et réparons plus de 2 677 logements sur l'île de Vancouver et ailleurs en Colombie-Britannique. En travaillant avec nos collectivités, nous investissons 145 millions de dollars pour aider les personnes qui ont le plus besoin de logements sociaux et abordables. » - L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref :

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribue à la création de 1 082 logements et à la réparation de 1 579 logements.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le FLA. Ces fonds portent l'enveloppe budgétaire totale à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars dans le cadre de la SNL pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Afin d'appuyer le gouvernement du Canada dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs .

. Le cadre des grands constructeurs aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du Fonds pour le logement abordable et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de grand constructeur .

est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de . Les grands constructeurs pourraient tirer des avantages de ce statut, par exemple : un traitement prioritaire, un processus simplifié aux étapes de la réception de la demande, de la souscription et de l'approbation, ainsi que des assouplissements relatifs à la souscription et au versement des avances. Ils pourraient aussi profiter de la possibilité d'engagements de financement pour les prochaines années, ce qui leur permettra de prévoir le financement et de mieux planifier les projets à venir.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble résidentiel Région/ville Financement Logements The Victoria Cool Aid Society, réparations Victoria 2 680 000 $ 268 The Residences at Qualicum Station Qualicum Beach 12 239 874 $ 56 856, Nigel Avenue Saanich 5 250 000 $ 70 Maison d'hébergement Victoria 525 000 $ 7 Cypress Gardens Comox 3 791 000 $ 52 The Woodlands at Dawson Heights



Victoria 4 250 000 $ 85 Timberline at North Park Port Alberni 33 584 422 $ 102 Maitland Street Family Housing Port Alberni 1 980 000 $ 46 Appartements pour personnes âgées Rainbow Gardens Port Alberni 1 000 000 $ 48 3130, Jutland Road Victoria 6 600 000 $ 88 Tyee, réparations urgentes Victoria 15 500 000 $ 75 Ensemble de logements abordables au 314, rue Buller Ladysmith 1 767 348 $ 36 Résidence pour personnes âgées Chown Pl Victoria 1 455 576 $ 58 Sharp Road Tofino 4 302 209 $ 14 Ensemble de logements pour personnes âgées de Quadra Island Quadra Island 465 000 $ 16 Sunset View Apartments Powell River 9 098 982 $ 34 Community Housing Fund de la Okanagan Indian Band Vernon 3 599 766 $ 16 Première Nation de Nazko, réparations Quesnel 105 000 $ 7 Première Nation de Yale, réparations Hope 300 000 $ 20 Première Nation de la Prophet River, réparations Fort Nelson 150 000 $ 10 Première Nation de Leqamel First, réparations Holachten 165 000 $ 11 Maison d'hébergement Merritt 137 168 $ 15 Glen Vowell, réparations Sik-e-dakh 105 000 $ 7 Taku River Tlingit First Nation, réparations Région de Stikine 300 000 $ 20 Ulkatcho, réparations Ulkatcho 47 315 $ 8 Tsleil-Waututh Nation, réparations North Vancouver 180 000 $ 12 Daylu Dena Council, réparations Lower Post 165 000 $ 11 Bande indienne de Lower Nicola, réparations Nicola Mameet 180 000 $ 12 Bande indienne d'Osoyoos, réparations Osoyoos 300 000 $ 20 Première Nation de Blueberry River, réparations Blueberry River 300 000 $ 20 Lil'wat Nation, Rénovation de l'enveloppe de l'immeuble de logements locatifs Mount Currie 200 000 $ 20 Première Nation de Fort Nelson, réparations Fort Nelson 465 000 $ 11 Maison d'hébergement Kamloops 200 000 $ 15 Gouvernement Nisga'a Lisims, réparations Nisga'a 885 000 $ 59 Première Nation de Tzeachten, réparations Tzeachten 294 000 $ 21 Bande indienne de Neskonlith, réparations Neskonlith 225 000 $ 15 Maison d'hébergement Lillooet 264 000 $ 15 Première Nation de West Moberly, réparations West Moberly Lake 315 000 $ 21 Lax Kw'alaams WAAP Housing Society Prince Rupert 6 200 625 $ 70 Gitwangak, réparations Gitwangak 808 496 $ 57 Bande indienne de Seabird Island, réparations Kent 150 000 $ 10 Coldwater, réparations Merritt 113 460 $ 20 AQAM, réparations Cranbrook 165 000 $ 11 Tahltan, réparations Telegraph Creek 150 000 $ 10 Upper Similkameen, réparations Chuchuwayha 60 000 $ 4 Xaxli'p, réparations Fountain 30 000 $ 2 Première Nation d'Ulkatcho, réparations Squinas 10 080 $ 8 Nuxalk Nation, réparations Bella Coola 120 000 $ 8 Première Nation de Doig River, réparations Doig River 24 135 $ 4 Première Nation de Tsawout, réparations Saanich 14 057 $ 1 Gwa'Sala-Nakwaxda'xw, réparations Tsulquate 4 856 $ 1 Première Nation T'Sou-ke, Logements communautaires : réparations et rénovations essentielles T'Sou-ke 150 000 $ 10 Squamish Nation, réparations North Vancouver 480 000 $ 66 Lhoosk'uz Dene Nation, réparations Kluskus 60 000 $ 4 Campbell River, réparations Campbell River 8 362 $ 3 Première Nation Ts'uubaa-asatx, réparation Cowichan Lake 90 000 $ 6 Première Nation de Skowkale, réparations Skowkale 42 460 $ 3 Binche Whut'en, réparations Binche 22 556 $ 2 Bande indienne de Shackan, réparations Shackan 37 810 $ 3 Old Massett Village Council, réparations Masset 86 436 $ 8 Cheam First Nation, réparations Cheam 195 000 $ 13 Skwlax te Secwepemculecw, réparations Columbia-Shuswap 210 000 $ 14 Tk'emlúps te Secwépemc, réparations Thompson-Nicola 109 821 $ 22 Première Nation de Sumas, réparations Abbotsford 153 850 $ 20 Sts'ailes, réparations Vallée du Fraser 26 819 $ 20 Shxwhá:y Village, réparations Skway 7 584 $ 8 Première Nation de Nazko, réparations Nazco 15 880 $ 2 Première Nation de Nanoose, réparations et rénovations Lantzville 47 544 $ 17 Lhtako Dene Nation, réparations Quesnel 177 042 $ 28 Bande indienne Okanagan, réparations Vernon 240 000 $ 16 Soowahlie, réparations Soowahlie 225 000 $ 15 Sq'éwlets, réparations Squawkum Creek 242 200 $ 18 Bridge River, réparations Bridge River 300 000 $ 20 Nation Kitasoo Xai'xais; Projet de rénovation résidentielle Kitasoo 495 000 $ 33 Première Nation de Saulteau, réparations Chetwynd 367 330 $ 28 Première Nation de Tsawwassen, réparations Delta 435 000 $ 29 Tla'amin Nation, réparations Powell 262 900 $ 32 Bande indienne de Cook's Ferry, réparations Kamloops 750 000 $ 50 Première Nation d'Ucluelet, réparations Nanaimo 660 000 $ 44 Bande Shuswap, réparations Invermere 150 000 $ 15 Kitselas Community Housing Kitselas 3 000 000 $ 40 1919, 17e Avenue Prince George 2 850 000 $ 164 Móytel Lalém New Westminster 9 200 000 $ 96 Première Nation de Stz'uminus, réparations Chemainus 450 000 $ 30 Première Nation de Pacheedaht, réparations Juan de Fuca 150 000 $ 10 Skidegate, réparations Skidegate 150 000 $ 10 Ehattesaht, rénovation Ehatis 15 000 $ 1 Première Nation d'Heiltsuk, réparations et améliorations Bella Bella 1 500 000 $ 100 Tribus Cowichan, réparations Duncan 750 000 $ 50 TOTAL

145 335 963 $ 2 677

