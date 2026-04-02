NORTH VANCOUVER, BC, le 2 avril 2026 /CNW/ - L'amélioration des infrastructures naturelles prévue au parc Moodyville permettra de renforcer la gestion des eaux pluviales et d'accroître la qualité environnementale, grâce à un investissement de plus de 249 000 $ du gouvernement fédéral.

Le projet permettra de restaurer les espaces verts et de favoriser la biodiversité en gérant et en éliminant les espèces végétales envahissantes ainsi qu'en plantant environ 10 000 arbustes indigènes résistants au climat et près de 1 300 arbres. Ces mesures amélioreront la santé des sols, renforceront la forêt urbaine, stabiliseront les berges des cours d'eau et augmenteront la connectivité des habitats des oiseaux migrateurs, des chauves-souris indigènes et des insectes pollinisateurs.

Une fois achevés, ces travaux favoriseront le retour des espèces indigènes, renforceront les corridors fauniques et contribueront à la santé, à la résilience et à la durabilité à long terme de l'écosystème local.

Citations

« La restauration du parc Moodyville représente un investissement important dans la durabilité environnementale et le bien-être de la communauté. En améliorant cet espace vert, nous aidons les écosystèmes locaux et la faune à prospérer, tout en veillant à ce que les résidents puissent profiter d'un espace naturel plus sain et plus résilient pendant de nombreuses années. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, député de North Vancouver--Capilano, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les investissements du gouvernement du Canada et de la Ville de North Vancouver marquent une étape importante vers la restauration de l'écosystème du parc Moodyville. Ce projet permettra de renforcer notre forêt urbaine, d'améliorer la santé des sols et la gestion des eaux pluviales, de stabiliser l'aménagement paysager et de créer un habitat essentiel pour les oiseaux, les chauves-souris et les pollinisateurs. Cela nous rappelle avec force qu'investir dans la nature, c'est investir dans un avenir plus sain et plus résilient pour tous. »

Linda Buchanan, mairesse de la Ville de North Vancouver

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 249 600 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution de la Ville de North Vancouver s'élève à 63 000 $.

Le FIN soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience au changement climatique, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et offrir un meilleur accès à la nature aux Canadiens. On a annoncé à ce jour plus de 86,7 millions de dollars d'investissements pour plus de 40 projets d'infrastructure dans le cadre du FIN.

Les infrastructures naturelles comprennent les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de drainage biologique et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructures artificielles et d'infrastructures naturelles. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs végétalisés ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Au moins 10 pour cent de l'enveloppe globale du programme est alloué à des projets menés par des Autochtones.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent des emplois de qualité, accélèrent la construction de logements et contribuent à la croissance des collectivités de tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les obligations liées à la consultation des peuples autochtones et à l'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://housing-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://housing-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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