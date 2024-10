CORNWALL, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Des mesures d'atténuation des inondations sont mises en place pour réduire la probabilité, la fréquence et la gravité des inondations pour les résidents et les entreprises situés du côté du bras sud de la rivière Raisin à Cornwall, grâce à un investissement de 783 360 $ du gouvernement fédéral.

On construira un nouveau ponceau afin de réduire considérablement la probabilité que se produise un débordement du bras sud de la rivière. Cela réduira les débordements d'égouts et le risque de déversement d'eaux usées dans le système d'évacuation des eaux pluviales. Une fois construit, ce ponceau aura une plus longue durée de vie et nécessitera moins d'entretien.

Ce projet cadre avec le plan d'action sur les changements climatiques de 2022 de la Ville de Cornwall.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation permettent non seulement d'assurer la sécurité des Canadiens, mais ils auront également d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« Tandis que nous sommes confrontés aux répercussions croissantes des changements climatiques, nous devons collaborer avec les collectivités pour les protéger contre d'éventuelles catastrophes naturelles. La construction d'un nouveau ponceau pour le bras sud de la rivière Raisin permettra justement de protéger les résidents et les entreprises de Cornwall. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes reconnaissants de l'aide financière que le gouvernement fédéral nous fournit pour le remplacement du ponceau sur l'avenue McConnell. En plus de permettre d'accroître la sécurité et la résilience de notre collectivité, ce projet témoigne de notre engagement commun en faveur d'une préparation proactive aux catastrophes et d'un développement durable. »

Justin Towndale, maire de Cornwall

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 783 360 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Le programme FAAC soutient des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces, les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles en dehors du secteur privé. Pour qu'un projet puisse être jugé admissible, ses coûts admissibles doivent totaliser au moins 1 million de dollars.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. De cette somme, 489,1 millions de dollars proviennent du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié en novembre 2022 parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. De façon globale, la Stratégie nationale d'adaptation prévoit 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

