OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un discours sur les infrastructures et le logement que prononcera l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, lors du congrès annuel de 2025 de l'Association des municipalités de l'Ontario.

Les journalistes qui assistent au congrès de l'AMO doivent se rendre à la salle des médias, au premier étage du Centre Rogers (pièce 201), pour s'inscrire et recevoir un badge avant d'assister à toute séance plénière ou conférence.

Date : Le lundi 18 août 2025 Heure : 13 h 45 HE Lieu : Salle du Canada 1, Centre Rogers Ottawa

55, promenade Colonel By

Ottawa (Ontario) K1N 9J2

