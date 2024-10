VAUDREUIL-DORION, QC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Les résidents de Vaudreuil-Dorion auront accès à davantage d'options sécuritaires de transport actif grâce à un investissement de 2 464 200 $ du gouvernements fédéral.

Le projet consiste à réaménager la rue Chicoine entre la route De Lotbinière et la rue Trudeau, en ajoutant des trottoirs, des pistes cyclables unidirectionnelles séparées de la chaussée, un éclairage adapté aux piétons et de la végétation sur une distance de 1,4 km. Le réaménagement permettra de participer à la réduction des îlots de chaleur et à la réduction des risques d'accident tout en rendant la rue plus sécuritaire, accessible et agréable pour les piétons et les cyclistes.

En accordant davantage d'espace aux déplacements actifs et aux espaces publics, la rue deviendra un lieu plus convivial, facilitant les trajets à pied et à vélo, tout en renforçant la qualité de vie et l'environnement du quartier.

Citations

« Nous sommes fiers de contribuer au projet d'aménagement du secteur de la rue Chicoine à Vaudreuil-Dorion. Le réaménagement des trottoirs et des pistes cyclables améliorera la sécurité et la qualité de vie des citoyens et s'inscrit dans une vision de revitalisation. On continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle différence dans leur vie de tous les jours.»

Peter Schiefke, Député de Vaudreuil--Soulanges, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom du conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour cette aide financière de 2 464 200 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Ces aménagements permettront aux citoyens du secteur, et particulièrement les élèves qui fréquentent la nouvelle école secondaire des Échos, de faciliter et sécuriser leurs déplacements. Nous sommes fiers de notre réseau de pistes et de voies polyvalentes qui, avec l'ajout de ce tronçon, offrira en 2025 plus de 66 km en milieu urbain. Ce volet s'intègre dans un projet municipal de réaménagement de la rue Chicoine évalué à plus de 14 millions, qui englobe aussi des travaux routiers et des infrastructures souterraines. Ces nouveaux aménagements favoriseront la transformation du secteur dans le respect de la vision du PPU Harwood (Plan particulier d'urbanisme) et de la planification stratégique 2020 > 2025, où la volonté de dynamiser ce secteur est clairement exprimée. »

Guy Pilon, Maire de Vaudreuil-Dorion

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 464 200 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif , et la contribution municipale s'élève à 1 839 065 $.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

À compter de 2026-2027, le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités avec des investissements dans le transport en commun et le transport actif dans trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, le Financement de base et le Financement ciblé.

Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

