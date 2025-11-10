GRAND-SAULT, NB, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'achat de nouveaux autobus accessibles et d'équipements modernes permettra d'améliorer les services de transport en commun dans plusieurs collectivités du nord-ouest du Nouveau-Brunswick grâce à un investissement fédéral de plus de 704 000 $.

Cet investissement a été annoncé par le député Guillaume Deschênes-Thériault, au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Il était accompagné de Nicole Somers, présidente du conseil d'administration de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) et mairesse de la Ville de St-Quentin, et de Bruno Volpé, premier dirigeant de la Commission de services régionaux Nord-Ouest.

Grâce à ce financement, la CSRNO fera l'acquisition de plusieurs nouveaux véhicules, dont un qui sera accessible aux fauteuils roulant et installera quelques nouveaux abribus afin d'améliorer les services de transport en commun offerts par Flexgo dans les régions de Vallée-des-Rivières, Municipalité Régionale de Grand-Sault, Saint-Quentin et Kedgwick.

En plus de permettre aux résidents de la région de bénéficier d'un transport en commun fiable pour se rendre au travail, aller à l'école et accéder aux services essentiels, ces améliorations contribueront également à améliorer les conditions de vie et à attirer davantage d'occasions de croissance économique dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Citations

« Le financement annoncé aujourd'hui pour l'achat de véhicules et d'autres améliorations au réseau de transport en commun amélioreront l'accessibilité pour les citoyens, leur permettant ainsi d'accéder aux services dont ils ont besoin et de contribuer à la vitalité de leurs communautés. En améliorant la mobilité pour tous, nous bâtissons des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche

« Bien plus qu'un moyen de déplacement, il s'agit d'un investissement stratégique pour améliorer l'accès aux services essentiels et aux soins de santé, soutenir nos étudiants postsecondaires, attirer des travailleurs et des familles, stimuler notre développement touristique et renforcer notre engagement envers le développement durable. Ce service répondra aux besoins de nos aînés, de nos travailleurs et de nos familles, en contribuant à bâtir une région plus connectée, plus forte et plus résiliente. »

Nicole Somers, présidente du Conseil d'Administration de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO)

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 704 160 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) et les administrations locales fournissent une contribution totale de 88 020 $.

Le FSTCMR, qui fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), soutient des initiatives qui améliorent l'accès au transport en commun et aident ainsi les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes. En améliorant la disponibilité et la fiabilité des options de transport en commun, le FSTCMR contribue à bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées partout au pays.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le financement versé au titre du FTCC augmentera progressivement jusqu'à atteindre une moyenne de 3 milliards de dollars par année. Ce financement est versé à des collectivités de tout le pays, sous forme de financement stable, permanent et prévisible pour le transport en commun et le transport actif. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

