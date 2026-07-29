Le gouvernement fédéral investit dans l'amélioration du transport actif et de l'accessibilité à Antigonish

VILLE D'ANTIGONISH, NS, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Les piétons et les cyclistes circulant dans la rue Bay profiteront d'une meilleure accessibilité et d'itinéraires plus sûrs grâce à un investissement de plus de 545 000 $ du gouvernement fédéral.

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton--Canso--Antigonish, et Sean Cameron, maire d'Antigonish, en ont fait l'annonce.

Le projet comprend la construction d'une piste polyvalente de 3 mètres de large sur le côté droit de la rue Bay, en remplacement du trottoir existant qui est en mauvais état. De plus, plusieurs poteaux électriques encombrant actuellement le trottoir seront déplacés, ce qui permettra de résoudre les problèmes d'accessibilité et d'améliorer les conditions d'entretien saisonnier, comme le déneigement en hiver. Enfin, une zone paysagée tampon sera aménagée, afin de créer une séparation sécurisée entre la circulation automobile et les usagers de la piste.

Du côté gauche de la rue Bay, le trottoir sera reconstruit et prolongé de 30 mètres jusqu'à la rue Marian, où un nouveau passage piéton sera aménagé. Il sera doté de rampes d'accès, de dalles d'avertissement tactiles, de marquages au sol à haute visibilité et de balises lumineuses activées par les piétons afin d'améliorer la visibilité et la vigilance des conducteurs.

S'inscrivant dans le cadre d'une initiative plus large comprenant d'importantes améliorations des services municipaux et du paysage urbain de la rue Bay, ce projet rendra considérablement plus facile l'accès à l'hôpital régional St. Martha. Il permettra d'offrir des itinéraires plus sûrs et plus accessibles aux patients, au personnel soignant et aux visiteurs, tout en améliorant la connectivité globale pour les piétons et les cyclistes allant en ville ou en revenant.

Citations

Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des infrastructures de transport actif qui permettront de créer des trottoirs et des voies piétonnes plus sûrs et plus accessibles pour les piétons et les cyclistes, ce qui améliorera la qualité de vie des résidents et des visiteurs d'Antigonish.

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton--Canso--Antigonish

Ce projet vise à améliorer les liens au sein de notre collectivité et à permettre aux résidents de se rendre confortablement et en toute sécurité à l'une de nos destinations les plus importantes, l'hôpital régional St. Martha. En améliorant l'accès piétonnier à l'hôpital, nous améliorons l'accessibilité pour les patients, les visiteurs, le personnel et les familles, tout en encourageant des modes de déplacement plus sains et plus actifs. Cette nouvelle piste constitue un autre maillon important de notre réseau de transport actif en pleine expansion. Elle reliera la voie de transport actif située à l'extrémité est de la rue Main, que la ville a récemment achevée, au réseau existant de chemins rejoignant l'hôpital, ce qui créera un itinéraire fluide et accessible pour tous les usagers. Ensemble, ces investissements nous aident à bâtir une collectivité à l'accessibilité renforcée, plus dynamique et plus connectée, qui favorise le bien-être de nos résidents aujourd'hui et pour de nombreuses années. »

Sean Cameron, maire de la Ville d'Antigonish

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 547 400 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif, et la contribution de la Ville d'Antigonish s'élève à 364 933 $.

Le FTA soutient des projets qui visent à construire ou à prolonger des réseaux de sentiers, des trottoirs, des pistes cyclables et des chemins afin d'offrir aux Canadiens des options abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité à pied, à vélo, ou en ayant recours à des aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine, entre autres les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, qui est la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et prolonger ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web offre des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets situés partout au Canada ainsi que des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral permettent de créer des emplois de qualité, d'accélérer la construction de logements et de favoriser la croissance des collectivités dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement fédéral dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés et renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est subordonné à la signature de l'entente de contribution. Les paramètres définitifs du projet, notamment sa portée et son financement, sont susceptibles d'être modifiés à mesure de l'avancement des négociations.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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