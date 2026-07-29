Bâtir un Canada fort en investissant dans le complexe récréatif polyvalent de Saint John

SAINT JOHN, NB, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État de l'Agence du revenu du Canada et des Institutions financières et député de Saint John--Kennebecasisa, et Donna Noade Reardon, mairesse de la Ville de Saint John, ont annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 29,8 millions de dollars et une contribution municipale de 20 millions de dollars pour le complexe récréatif polyvalent de Saint John dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Ce financement servira à construire le complexe récréatif polyvalent de Saint John, qui comprendra deux patinoires, une bibliothèque et un espace réservé aux services d'aide à la population. L'installation sera reliée à la Field House d'Irving Oil et viendra compléter ses programmes de conditionnement physique en salle. Un système intégré de chauffage et de climatisation, commun aux deux installations, contribuera également à l'atteinte des objectifs de carboneutralité de la Ville.

Ce projet vise à améliorer l'accessibilité, l'inclusion et la qualité de vie en offrant aux résidents un meilleur accès aux installations sportives, aux loisirs et aux espaces communautaires de manière durable et écoénergétique.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Le gouvernement du Canada bâtit des infrastructures à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Il investit dans des projets d'infrastructure qui favorisent le développement de collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées partout au pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures sur lesquelles les Canadiens comptent au quotidien. L'investissement annoncé aujourd'hui pour le complexe récréatif polyvalent de Saint John contribuera à élargir les possibilités pour les résidents de participer à des activités sportives, récréatives et communautaires. En mettant à leur disposition des installations modernes et accueillantes, ce projet favorisera un mode de vie actif et les liens sociaux, et améliorera la qualité de vie globale des personnes de tous âges et de toutes capacités. »

L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État de l'Agence du revenu du Canada et des Institutions financières et député de Saint John--Kennebecasis

« Investir dans des infrastructures communautaires modernes et écoénergétiques, c'est investir dans l'avenir de notre ville et de notre région. Cette initiative emballante renforce notre capacité à répondre aux besoins d'une population en croissance, en bonne santé et active, tout en soutenant notre vision à long terme d'une ville de Saint John plus durable, plus inclusive et plus résiliente. Nous sommes fiers de faire équipe avec le gouvernement du Canada pour construire cette installation transformatrice qui profitera aux familles, aux athlètes, aux organisations et aux communautés de toute la région de Saint John pour les générations à venir. »

Donna Noade Reardon, mairesse de la Ville de Saint John

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 29 825 732 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et la contribution de la Ville de Saint John s'élève à plus de 20 000 000 $.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent trouver de plus amples renseignements sur la façon de soumettre leur déclaration d'intérêt initiale pour des projets prêts à être mis en chantier sur la page Web du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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