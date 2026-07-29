/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Antigonish/

VILLE D'ANTIGONISH, NS, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton--Canso--Antigonish, et de Sean Cameron, maire d'Antigonish.

Date : mercredi 29 juillet 2026



Heure : 15 h 30 (HAA)



Lieu : Antigonish Heritage Museum

20, rue East Main

Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2E9

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Pauline Cameron, Coordonnatrice des Communications pour les projets, 902-318-5038, [email protected]