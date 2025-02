TRACADIE-SHEILA, NB, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Les résidents de la Péninsule acadienne bénéficieront des travaux d'amélioration qui seront effectués au Club de curling Tracadie-Sheila grâce à un investissement de plus de 770 000 $ du gouvernement fédéral.

Cet investissement a été annoncé par le député Serge Cormier et le président du club de curling, Ronald Losier.

Le projet consiste à remplacer les systèmes électriques et mécaniques actuels du club de curling par un système moderne qui permettra d'améliorer l'efficacité énergétique tout en respectant les normes environnementales et énergétiques.

Grâce aux améliorations qui seront apportées au Club de curling Tracadie-Sheila, la seule installation du genre dans la région, les amateurs de curling, les étudiants, les retraités, les personnes âgées et l'ensemble des résidents de la Péninsule acadienne bénéficieront d'une installation polyvalente moderne et écoénergétique.

Citations

« La modernisation du Club de curling Tracadie-Sheila offrira aux résidents de toute la Péninsule acadienne un espace renouvelé et écoénergétique, propice au développement et à la pratique du curling. En plus de permettre aux athlètes locaux de perfectionner leurs habiletés dans des installations modernes, ce projet bénéficiera à l'ensemble de la communauté grâce à une salle multifonctionnelle qui accueillera diverses activités tout au long de l'année. Ce nouvel espace deviendra un véritable lieu de rassemblement, favorisant le sport, la culture et l'engagement communautaire.»

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst

« Le Club de curling de Tracadie-Sheila inc. a ouvert ses portes au début février en 1989 et depuis cette date, il n'y a pas eu de grandes améliorations tant au bâtiment qu'aux équipements maintenant désuets. Le projet de mise à niveau des équipements électriques et mécaniques vise principalement à diminuer considérablement la consommation d'énergie ainsi que la diminution de gaz à effet de serre et leur potentiel de réchauffement global de notre planète. Du même coup, nous allons diminuer les coûts d'opération et ainsi assurer la pérennité de notre installation multifonctionnelle offrant toute une gamme de services à la population de la Péninsule acadienne.»

Ronald Losier, président du Club de curling Tracadie-Sheila

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 770 511 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et le Club de curling Tracadie-Sheila contribue 98 118 $.

contribue 98 118 $. Depuis 2022, LICC a investi 285 000 $ dans la modernisation des installations du club de curling de Tracadie-Sheila dans le cadre du programme Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC).

dans le cadre du programme Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC). Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 46,1 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 19,2 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

