TAHSIS, BC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - L'amélioration des infrastructures de protection contre les inondations aidera le Village de Tahsis à mieux résister aux inondations des berges et des côtes grâce à un investissement combiné de plus de 2,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial ainsi que de l'administration locale.

Ce projet comprend la construction de deux murs de protection contre les inondations et d'un talus de terre le long de la promenade North Maquinna, depuis le nord de la rue Rogers jusqu'au chemin Head Bay, afin de protéger le village contre les phénomènes météorologiques extrêmes. Ces nouvelles mesures de protection comprendront des éléments améliorant le drainage interne, comme des puisards, des conduites de dérivation et des vannes à clapet le long des routes. Des rochers ou d'autres matériaux seront également installés pour protéger les structures du littoral contre l'érosion causée par l'eau, les vagues ou la glace et pour stabiliser les berges.

Ces travaux protégeront les biens publics et privés locaux existants et les infrastructures essentielles - entre autres le terrain de Travaux publics, la caserne de pompiers, la station d'approvisionnement en eau, le poste de pompage de puits, et les écoles - qui sont actuellement exposés au risque d'inondation dû aux tempêtes et à l'élévation du niveau de la mer.

« Notre gouvernement prend des mesures pour accroître la résilience des communautés et renforcer la sécurité des personnes face à des phénomènes météorologiques extrêmes. Des mesures efficaces de prévention des inondations contribuent à protéger les personnes, les biens et les moyens de subsistance. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour atténuer les effets des catastrophes naturelles afin que les Canadiens puissent continuer de s'adapter au changement climatique changeant. »

L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« À Tahsis et dans les collectivités de toute la province, nous nous efforçons de construire pour tous un avenir renforcé et prêt à résister au changement climatique. Ces améliorations dans le Village de Tahsis aideront à protéger les gens - y compris les jeunes élèves - et les infrastructures essentielles contre la menace croissante des inondations pour les années à venir. »

L'honorable Kelly Greene, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation aux changements climatiques de la C.-B.

« Au nom du conseil municipal de Tahsis et de l'ensemble de la communauté, je remercie les gouvernements fédéral et provincial d'avoir reconnu l'importance de protéger les petites communautés isolées, comme Tahsis, de l'impact du changement climatique. Le financement de ce projet signifie que nos résidents, nos entreprises, notre école et notre garderie, les premiers intervenants et les infrastructures essentielles seront protégés contre de futures inondations. »

Martin Davis, maire du Village de Tahsis

Le gouvernement fédéral investit 1 156 861 dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 963 954 $ et la contribution du Village de Tahsis s'élève à 771 337 $, avec le soutien du gouvernement provincial.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 963 la contribution du Village de s'élève à 771 337 $, avec le soutien du gouvernement provincial. Le gouvernement du Canada a déjà annoncé le financement des deux premières phases de ce projet en juin 2021.

Le volet Infrastructures vertes aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation au changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 157 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 600 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 428 millions de dollars.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

