WEST VANCOUVER, BC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Trois collectivités de la Colombie-Britannique bénéficieront de travaux d'amélioration qui seront effectués à leurs infrastructures naturelles afin d'en accroître la résilience et de protéger leur environnement grâce à un investissement fédéral de plus de 1,6 million de dollars.

Le financement aidera la bande indienne de Whispering Pines/Clinton, au nord de Kamloops, le long de la rivière Thompson Nord, à protéger les terres de réserve et les infrastructures communautaires situées sur la plaine inondable. On construira un revêtement vivant de bio‑ingénierie constitué d'une superposition de branches et de haies utilisant des boutures vivantes et des plantes enracinées pour stabiliser environ 130 mètres de rivage. Ces travaux permettront de réduire la perte de terres attribuable à l'érosion, de protéger l'habitat essentiel et d'accroître la résilience aux inondations dans la collectivité.

Sur le territoire de la Nation des Dénés Tsay Keh (NDTK), le financement servira à restaurer une partie d'un milieu humide et à construire un parc de milieux humides comprenant un sentier d'interprétation avec des panneaux en anglais et en tsek'ene (sekani). Le projet vise à lutter contre la perte de milieux humides sur le territoire de la NDTK attribuable aux inondations et au blocage de voies navigables causés par la construction du barrage W.A.C. Bennett et du réservoir Williston.

De plus, le financement soutiendra le district de West Vancouver dans le développement et la mise en œuvre d'un programme de plantation d'arbres visant à accroître l'étendue du couvert forestier de la collectivité. On plantera 500 arbres de différentes espèces dans des zones à forte densité, dans les rues et sur les pentes où des arbres sont nécessaires pour fournir de l'ombre et minimiser le ruissellement et l'érosion lors de fortes pluies en absorbant l'excès d'eau. Le programme de plantation soutiendra l'objectif du district de 52 % de couvert forestier.

Ces projets aideront la bande indienne de Whispering Pines/Clinton, la Nation des Dénés Tsay Keh et West Vancouver à s'adapter et à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques, ainsi qu'à mieux protéger leurs collectivités en tirant parti des infrastructures naturelles.

Citations

« Les avantages d'investir dans les infrastructures naturelles sont innombrables. Ces projets contribueront à atténuer les changements climatiques, à faire des collectivités des lieux où il fait bon vivre, ainsi qu'à protéger la population des phénomènes météorologiques extrêmes d'une manière qui honore et utilise les ressources naturelles. Le reboisement urbain à West Vancouver n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont nous continuerons à travailler ensemble pour favoriser la résilience et protéger notre environnement. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les conditions météorologiques extrêmes, les risques d'inondation et les feux de forêt, tous exacerbés par les changements climatiques, prouvent que notre rôle de gardiens de notre territoire est essentiel. À ce titre, nous misons sur des activités proactives de gestion des urgences, qu'il s'agisse d'atténuation, de préparation ou d'intervention. Nous sommes ravis de recevoir cette aide financière du gouvernement fédéral, qui nous permettra de réaliser les travaux d'atténuation des inondations indispensables pour notre communauté (RI n°4). Que ce soit sur nos terres ancestrales à Clinton et dans les environs, auxquelles nous continuons d'accéder pour la souveraineté alimentaire ou la pratique culturelle et où nous avons des terres de réserve (RI n°1), ou là où les membres de la bande de Whispering Pines/Clinton ont été relogés en 1972 (RI n°4), nous veillons à ce que nos terres et nos plans d'eau soient bien gérés pour les générations à venir. »

Kukpi7 (chef) Ed LeBourdais, bande indienne de Whispering Pines/Clinton

« Les milieux humides sains sont essentiels pour la Nation des Dénés Tsay Keh, car ils permettent de préserver les plantes et les animaux dont elle dépend, en plus de stocker et de filtrer naturellement l'eau douce, l'élément vital des écosystèmes de notre territoire. La restauration de ces milieux humides contribuera à faire revivre ces sources d'eau essentielles, ainsi que les espèces vivantes qu'ils abritent. »

Luke Gleeson, conseiller principal en gestion des terres, Nation des Dénés Tsay Keh

« West Vancouver est reconnaissante de recevoir ce financement fédéral pour sa forêt urbaine, qui est essentielle au caractère, à la santé et au bien-être de la collectivité, et ce financement lui permettra de planter 500 nouveaux arbres dans tout le district. Des arbres sains et des forêts résilientes ont aidé notre collectivité à atténuer les effets des changements climatiques et à s'y adapter. Les avantages de cette initiative comprennent la gestion des eaux pluviales, la stabilisation des pentes, la création d'ombrage, le refroidissement des nos ruisseaux et de nos rues, le stockage du carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la création d'un habitat pour la faune. En plantant des arbres sains et résilients aux changements climatiques, nous continuerons à améliorer notre forêt urbaine pour offrir des avantages à cette belle collectivité. »

Mark Sager, maire du district de West Vancouver

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 658 429 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Le FIN soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des communautés autochtones.

