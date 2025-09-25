EDMONTON, AB, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Des améliorations seront apportées à des infrastructures naturelles de cinq collectivités de l'Alberta, notamment l'amélioration de réseaux d'approvisionnement en eau et des travaux de restauration écologique, grâce à un investissement de plus de 1,3 million de dollars du gouvernement fédéral.

À Edmonton, le financement soutiendra les initiatives éducatives et de conservation du zoo de la vallée d'Edmonton. Les travaux prévus consisteront à rétablir le parc de peupliers faux‑trembles, qui a disparu du site il y a plus de 100 ans, grâce à la plantation d'arbustes et d'arbres boréaux dont bénéficieront les animaux indigènes hébergés au zoo, ainsi qu'à la restauration de l'un des premiers toits verts de la ville.

À Calgary, le financement servira à transformer 2,1 acres du parc de l'association communautaire de Rocky Ridge Royal Oak. Les travaux consisteront à remplacer la pelouse par une forêt urbaine et à niveler le site pour la rétention et la dérivation des eaux pluviales.

D'autres projets réalisés à Grande Prairie, à Nanton et à l'École Le Ruisseau de Brooks permettront de créer des espaces de rassemblement communautaire naturels. Les caractéristiques des parcs varieront, mais comprendront des structures de jeux, des allées, des aires de repos, des jardins d'insectes, des systèmes d'irrigation et de drainage naturels, ainsi que des travaux de revégétalisation.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures naturelles sont essentiels pour créer et améliorer des espaces verts communautaires. Les projets que nous annonçons aujourd'hui offriront aux Albertains davantage d'occasions de profiter du plein air tout en protégeant, en restaurant et en utilisant les ressources naturelles. »

Corey Hogan, député de Calgary Confederation

« L'un des objectifs de conservation du zoo de la vallée d'Edmonton est de mettre en œuvre des pratiques écologiques dans toutes ses activités et de réduire son empreinte environnementale. Ce financement nous aidera à soutenir le zoo dans la mise en œuvre et la promotion de pratiques écologiques résilientes pour l'atténuation des changements climatiques, la séquestration du carbone et la préservation de la biodiversité, tout en contribuant à sensibiliser les visiteurs aux plantes et aux habitats fauniques dont dépendent certains des animaux indigènes dont nous nous occupons. »

Tammy Wiebe, directrice exécutive de la Valley Zoo Development Society

« L'association communautaire de Rocky Ridge Royal Oak est très heureuse de recevoir ce financement pour son projet de naturalisation du parc. Il s'agit d'un investissement important pour l'ACRRRO et la collectivité, puisqu'il nous permet de progresser vers l'atteinte de notre objectif prioritaire consistant à créer des espaces verts accueillants et résilients au sein de la collectivité. »

Jason Kellock, président de l'association communautaire de Rocky Ridge Royal Oak

Produit connexe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 390 850 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). La contribution des municipalités et des autres contributeurs s'élève à 887 713 $.

Le FIN soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

Tandis que le monde se dirige vers une économie carboneutre, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures et s'efforcent de tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada soutient le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration sur les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies qui répondent mieux à leurs besoins.

soutient le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration sur les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies qui répondent mieux à leurs besoins. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Liens connexes

