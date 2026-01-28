CALGARY, AB, le 28 janv. 2026 /CNW/ - La Ville de Calgary procédera à la restauration et à l'amélioration de milieux humides, de parcs et d'autres espaces verts grâce à un investissement de plus de 1,7 million de dollars du gouvernement fédéral.

Ce financement servira à restaurer un milieu humide historique dans le nord-ouest de Calgary. Les travaux consisteront à rétablir le relief du terrain, à retirer un système de drainage, à replanter des végétaux à l'aide de boutures et de plantes indigènes, et de la banque de semences existante, ainsi qu'à aménager des sentiers afin d'améliorer l'accès à la nature. Le projet de restauration du milieu humide du parc West Confederation permettra de revitaliser ce milieu humide et de renouveler un important système naturel qui filtre l'eau, soutient la biodiversité locale et offre un refuge naturel unique au sein d'une collectivité bien établie.

D'autres parcs et espaces verts de la ville bénéficieront également de ce nouveau financement. Le projet du réseau écologique de Calgary permettra d'améliorer sept espaces naturels prioritaires dans toute la ville, en mettant l'accent sur la restauration des habitats dégradés, l'amélioration de la biodiversité et le renforcement des liens entre les parcs, les rivières et les collectivités locales. Les travaux consisteront à éliminer les espèces envahissantes, à planter des espèces indigènes, à améliorer les sentiers, ainsi qu'à renforcer les corridors écologiques identifiés à l'aide du modèle de réseau écologique de la ville. L'amélioration de ces espaces naturels permettra de conserver et de promouvoir la biodiversité locale, d'améliorer la connectivité des habitats, d'orienter les efforts de restauration et de mobiliser les collectivités dans la cocréation de leur accès à la nature.

« Les investissements dans les infrastructures naturelles sont avantageux non seulement pour nos espaces verts, mais aussi pour la population, puisqu'ils procurent de nombreux avantages indirects, comme davantage d'occasions de profiter du plein air et une meilleure filtration de l'eau. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de restaurer et d'améliorer des milieux humides, des parcs et d'autres espaces verts dans toute la ville, ce qui aidera à faire de Calgary une ville plus dynamique, que tous pourront apprécier. »

Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation

« Les espaces naturels de Calgary sont bien plus que de simples lieux de détente pour les citoyens : ils font partie intégrante de l'identité de notre ville. Cet investissement nous aide à en prendre soin d'une manière qui respecte leur importance écologique et culturelle. Grâce au projet de réseau écologique, nous renforçons les liens entre la population et son territoire, tout en contribuant à la concrétisation de la vision de notre plan Connect: A Parks Plan, qui vise à protéger les systèmes naturels essentiels à notre ville. Ce travail ne consiste pas seulement à restaurer des habitats. Il vise à investir dans la ville dynamique à laquelle nous appartenons tous, afin que nos collectivités et la nature puissent s'épanouir ensemble. »

Kyle Ripley, directeur des parcs et des espaces ouverts, services opérationnels

« La restauration du milieu humide du parc West Confederation constitue un important investissement dans les infrastructures naturelles qui renforcent la résilience. En aidant le milieu humide à retrouver sa fonction naturelle, nous renforçons un atout écologique qui offre des avantages à long terme, incluant une meilleure rétention de l'eau, des habitats plus sains et la multiplication des occasions de rencontre et de plaisir pour les membres de la collectivité. Nous remercions le gouvernement fédéral pour son soutien, qui nous permet d'effectuer cet important investissement dans le réseau écologique de Calgary. »

Kerensa Fromherz, directrice de l'aménagement des espaces publics, services des infrastructures

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 732 508 $ dans ces deux projets dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN) et la contribution de la Ville de Calgary s'élève à 2 148 128 $. Le projet de conception et de mise en œuvre du cadre de conservation du réseau écologique de Calgary bénéficie d'un financement fédéral de 1 000 000 $ et d'un financement municipal de 1 965 000 $. Le projet de restauration du milieu humide du parc West Confederation bénéficie d'un financement fédéral de 732 508 $ et d'un financement municipal de 183 128 $.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

Tandis que le monde se dirige vers une économie carboneutre, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures et s'efforcent de tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

