NATION DES TSLEIL-WAUTUTH, BC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Des travaux d'amélioration de la protection contre l'érosion et les inondations contribueront à préserver les berges de səlilwətaɬ (Nation des Tsleil-Waututh) grâce à un investissement conjoint de plus de 10,1 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la Nation.

Ce projet consiste à réensabler les plages, ce qui nécessitera des travaux de planification et d'ingénierie, la préparation du site, la plantation de végétation riveraine et l'installation d'éléments d'adaptation dans les zones intertidales.

Ces travaux d'amélioration permettront de protéger les berges, de favoriser la biodiversité, de recréer des habitats sains, de renforcer la capacité structurelle et d'améliorer les systèmes écologiques. Ce projet permettra également d'accroître la résilience de la Nation face aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles et aux événements météorologiques extrêmes pour les années à venir.

« Nous remercions la Nation des Tsleil-Waututh pour son dévouement, son esprit d'innovation et le travail acharné effectué pour restaurer et protéger les berges contre les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Notre gouvernement travaille en collaboration avec ses partenaires autochtones pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes, soutenir l'adaptation aux changements climatiques et bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. Les connaissances traditionnelles et l'expérience des Autochtones, qui vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux, sont essentielles pour lutter contre les changements climatiques et protéger notre avenir commun. C'est pourquoi des programmes fédéraux comme celui-ci permettent aux dirigeants locaux d'apporter les changements qui fonctionnent le mieux au sein de leurs communautés. »

L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député de Burnaby-Nord--Seymour

« Ces améliorations apportées aux terres de la Nation des Tsleil-Waututh permettront de protéger les berges et les habitats marins, aujourd'hui et pour les générations futures. Les effets des changements climatiques nous obligent à agir dès maintenant pour faire face aux dangers potentiels, de manière à pouvoir renforcer nos communautés, préserver nos écosystèmes naturels et assurer la sécurité de la population. »

L'honorable Kelly Greene, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique

« səlilwətaɬ (Nation des Tsleil-Waututh) est reconnaissante du financement destiné à l'adaptation écologique, à la résilience et à l'atténuation des catastrophes qu'elle a reçu pour son projet d'adaptation et de résilience des berges de la réserve. Ce financement nous permettra d'achever les travaux de protection des berges, de réensablement et de restauration de la réserve de la Nation des Tsleil-Waututh afin de répondre aux préoccupations de longue date concernant l'érosion côtière et les inondations, ainsi que de renforcer la résilience de la communauté səlilwətaɬ face aux changements climatiques. Ce projet devrait également améliorer la santé écologique et la biodiversité marines, protéger les terres de la communauté et les sites culturels de la Nation des Tsleil-Waututh, et offrir aux membres de la communauté un meilleur accès aux berges pour les pratiques d'intendance et le partage intergénérationnel des connaissances. »

Cheffe Jen Thomas, səlilwətaɬ (Nation des Tsleil-Waututh)

Le gouvernement fédéral investit 7 599 914 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et səlilwətaɬ (Nation des Tsleil-Waututh) fournit 2 533 305 $ grâce à une aide financière du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 150 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 610 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 429 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

