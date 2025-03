SHAWINIGAN, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Deux projets destinés à améliorer le bien-être de ses citoyens et à renforcer l'intégration sociale des personnes vulnérables verront le jour à Shawinigan grâce à un investissement de plus de 2,5 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Ces projets, qui incluent le Carrefour d'innovation sociale du Centre Roland Bertrand et le Nanoréseau de la Maison Eurêka, visent à transformer des centres communautaires existants en lieux de vie modernes et durables, tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la santé et du bien-être.

Le projet du Carrefour d'innovation sociale du Centre Roland-Bertrand a pour objectif la rénovation et l'adaptation du centre communautaire, afin de créer un espace d'accueil adapté aux besoins des personnes vulnérables, particulièrement celles cherchant à sortir du cycle de la pauvreté. Ce projet verra l'ensemble du bâtiment modernisé, avec des améliorations significatives apportées aux systèmes de chauffage, d'électricité et de plomberie. Ces rénovations permettront d'offrir un environnement plus confortable, sécuritaire et inclusif, propice au développement de projets sociaux et à l'accompagnement des individus en situation de précarité. Le Carrefour d'innovation sociale sera un véritable catalyseur d'opportunités pour la communauté, tout en soutenant les initiatives locales pour une société plus équitable.

Le projet Nanoréseau de la Maison Eurêka s'inscrit dans une démarche de durabilité et d'efficacité énergétique. Il prévoit la rénovation du centre de traitements des dépendances visant à le rendre plus écoénergétique et autonome sur le plan énergétique. L'optimisation du bâtiment sera réalisée par l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, la modernisation des systèmes de chauffage et de climatisation, ainsi que l'ajout d'un contrôle intelligent des charges électriques. Ces améliorations permettront non seulement de réduire l'empreinte carbone du centre, mais aussi de rendre ses opérations plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. Le Nanoréseau de la Maison Eurêka deviendra ainsi un modèle d'innovation pour les centres communautaires de demain, alliant bien-être des usagers et respect de la planète.

Citations

« Ces projets ne sont pas de simples rénovations, mais des leviers pour transformer la vie des citoyens. Notre gouvernement mise sur des centres communautaires repensés pour offrir des solutions durables et inclusives. En rénovant ces centres communautaires, nous favorisons le bien-être des habitants, réduisons la précarité et contribuons à un développement plus responsable et plus humain. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et député de Saint-Maurice--Champlain

« L'amélioration de nos infrastructures communautaires est essentielle pour bâtir une ville dynamique, inclusive et durable. Grâce à cet investissement, nous offrons à nos citoyens des espaces modernes et accessibles, qui favoriseront l'entraide et l'innovation sociale. Ces projets démontrent une fois de plus la force de notre communauté à Shawinigan et notre engagement envers un développement harmonieux, à la fois humain et respectueux de l'environnement. »

Michel Angers, maire de Shawinigan

« Étant un acteur de premier plan dans la lutte à la pauvreté depuis 42 ans, ce projet a pour objectif de favoriser le développement du potentiel des gens que nous soutenons afin de leur redonner confiance en leurs moyens. Il était primordial pour nous d'offrir un environnement accueillant, sécuritaire, inclusif et accessible à tous afin d'y parvenir. L'apport de BCVI rend possible la concrétisation de ce projet structurant pour la communauté de Shawinigan »

Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland-Bertrand

« Une simple réfection de toiture s'est transformée en projet majeur de rénovation visant une meilleure efficacité énergétique nous permettant d'offrir plus d'aide à la personne. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans l'apport du Gouvernement du Canada. »

France Bouffard, directrice générale de la Maison Eurêka

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 530 441 $ dans ces projets dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Centre Roland-Bertrand : 1 890 400 $ Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 53,90 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 22.7 tonnes. Nanoréseau de la Maison Eurêka : 640 041 $ Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 56,90 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 66,7 tonnes.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

