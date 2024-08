NATION TSUUT'INA, AB, le 15 août 2024 /CNW/ - Des travaux d'amélioration sont en cours à l'école intermédiaire Chief Big Belly grâce à un investissement de plus de 2,9 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Le projet d'amélioration de cette école de 26 ans, qui accueille des élèves de la 4e à la 8e année de la Nation Tsuut'ina, consiste à effectuer d'importantes réparations, ainsi qu'à rendre le bâtiment plus écoénergétique et plus accessible. Les travaux consistent à installer un système d'énergie solaire et à améliorer la plomberie, l'éclairage et les toilettes du bâtiment. De plus, on agrandira l'école afin de pouvoir répondre aux besoins croissants de la communauté.

Citations

« Nous nous sommes engagés à collaborer avec les Premières Nations pour bâtir un avenir plus prometteur et plus vert en Alberta et partout au Canada. Investir dans des projets qui soutiennent les programmes éducatifs et culturels des communautés fait partie intégrante de cet engagement. Nous sommes fiers de faire équipe avec la Nation Tsuut'ina pour faire en sorte que l'école intermédiaire Chief Big Belly puisse continuer à servir les membres de la communauté pendant de nombreuses décennies. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir cette contribution pour l'école intermédiaire Big Belly dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Ce financement marque une étape importante de notre démarche visant à créer un environnement d'enseignement de pointe qui reflète les valeurs et les aspirations de la Nation Tsuut'ina. Il nous permettra de mettre en œuvre une série de projets transformateurs visant à améliorer l'efficacité énergétique, à soutenir la durabilité et à garantir l'inclusion dans notre milieu scolaire. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus prometteur, plus vert et plus inclusif pour nos enfants et les membres de notre communauté. »

Xàkíjí chef Roy Whitney, Nation Tsuut'ina

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2,906,970 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 13.5 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 276 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine . Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI lance un troisième cycle de présentation de demandes à partir du 1 er août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux périodes de réception de demandes se termineront le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

