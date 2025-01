FORT FRANCES, ON, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Le Canada ouvre la voie à un avenir énergétique plus propre et plus compétitif tout en consolidant son statut de chef de file mondial de l'énergie propre. Grâce à ses investissements dans des technologies novatrices et des sources d'énergie de rechange comme les combustibles propres, le Canada est bien placé pour abaisser les coûts énergétiques et mettre ses industries à l'avant-plan de la transition mondiale vers la carboneutralité.

Aujourd'hui, le député Marcus Powlowski a annoncé, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, l'investissement de plus de 11 millions de dollars dans des projets qui feront progresser les technologies nécessaires pour renforcer encore davantage les secteurs canadiens des combustibles propres et alternatifs.

De cette somme, 5,5 millions de dollars proviennent du Programme d'innovation énergétique (PIE) et sont attribués comme suit :

2,55 millions de dollars au Centre technologique des résidus industriels au Québec

424 000 $ à PyroGenesis Inc. au Québec

1,5 million de dollars à CRH Canada Group Inc. en Ontario

1 million de dollars à Greenfield Global Inc en Alberta

En outre, du financement provenant du Fonds pour les combustibles propres (FCP) est affecté à des études sur l'énergie propre, comme suit :

3,52 millions de dollars à Atura H2 L.P. en Ontario

2,25 millions de dollars à la Wanagekong-Biiwega'iganan Clean Energy Corporation en Ontario

92 500 $ à Beausejour Brokenhead Development Corporation au Manitoba

Les projets qui reçoivent de l'aide financière aujourd'hui contribueront à favoriser la transition vers des combustibles plus abordables et à plus faible teneur en carbone dans les industries très émettrices comme la collecte, le transport et la transformation de la biomasse. De plus, ils accéléreront les efforts déployés par le Canada pour développer des sources d'énergie non traditionnelles à haut potentiel comme l'hydrogène.

Par ces investissements, le gouvernement réitère sa volonté de faire avancer les secteurs canadiens des combustibles propres et alternatifs, et d'assurer ainsi une croissance économique durable grâce à son soutien aux chaînes d'approvisionnement en énergie du Canada, à la création de bons emplois bien rémunérés dans le secteur de l'énergie et à la réduction de la pollution.

« Nous avons ici les ressources naturelles, les technologies et la main-d'œuvre qualifiée qu'il nous faut pour devenir une superpuissance énergétique dans un monde pressé de réduire les émissions. Les combustibles à faible teneur en carbone ouvrent de grandes possibilités économiques : ils joueront un rôle crucial dans le développement futur de secteurs économiques clés comme l'aviation, le transport des marchandises et l'industrie lourde. Le gouvernement fédéral fait en sorte que le Canada puisse profiter au maximum des immenses possibilités économiques qui se présentent à lui. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette annonce a de quoi nous réjouir pour une foule de raisons. Elle nous permet de constater une fois de plus que les gens du nord-ouest de l'Ontario continueront de bénéficier de la transition écologique. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

Le gouvernement du Canada investit près de 1,8 milliard de dollars pour soutenir la croissance de l'industrie des biocombustibles. Ressources naturelles Canada contribue à cette croissance grâce au renouvellement du FCP annoncé dans le budget fédéral de 2024, dans lequel 776,3 millions de dollars sont engagés entre 2024- 2025 et 2029-2030 pour soutenir des projets liés aux combustibles propres.

2029-2030 pour soutenir des projets liés aux combustibles propres. Ressources naturelles Canada y contribue aussi dans le cadre du PIE, conçu pour faire progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses cibles climatiques, tout en appuyant la transition vers une économie sobre en carbone. Le PIE finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que d'autres activités scientifiques connexes.

Le gouvernement fédéral contribue au développement du secteur des combustibles propres au Canada dans le cadre des Tables régionales sur l'énergie et les ressources. Ces tables régionales sont des partenariats établis avec chaque gouvernement provincial et territorial qui, en collaboration avec des partenaires autochtones et avec la contribution d'intervenants clés, cherchent à définir des priorités économiques communes et à en accélérer la réalisation pour bâtir un avenir sobre en carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

