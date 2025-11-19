ABBOTSFORD, BC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Des collectivités de la Colombie‑Britannique réaliseront des projets d'amélioration et de planification du transport actif grâce à un investissement fédéral de plus de 6,3 millions de dollars.

À Abbotsford, le financement servira à construire de nouvelles voies polyvalentes, des trottoirs, un sentier pédestre et un nouveau pont pour le transport actif au-dessus du ruisseau McLennan. Ces projets, jugés prioritaires dans le plan de transport actif de la Première Nation de Matsqui, permettront d'offrir aux membres des infrastructures de transport actif accessibles, continues et sécuritaires grâce auxquelles ils pourront se rendre à des destinations clés de la communauté.

À Duncan et North Cowichan, le financement permettra de construire des trottoirs accessibles et un sentier polyvalent dans le cadre du projet de corridor de transport actif sur l'avenue Canada. L'élargissement de l'espace qui sépare les usagers du transport actif de la circulation automobile, l'aménagement de passages pour piétons et la prise de mesures pour modérer la circulation permettront d'accroître la sécurité pour les usagers du nouveau réseau de la région, accessible aux personnes de tous les âges et de toutes les capacités.

Le financement servira également à améliorer les infrastructures de transport actif des nations We Wai Kai et Snaw-Naw-As, ainsi qu'à mener à bien les plans de transport actif pour la bande indienne Skuppah, le gouvernement du village de Gingolx, le gouvernement du village de Gitlaxt'aamiks et la Première Nation de Williams Lake.

Citations

« Les avantages d'investir dans nos infrastructures de transport actif sont évidents : sécurité accrue pour les usagers, incitation à utiliser des moyens de transport autres que l'automobile et, au final, meilleurs raccordements entre les communautés. Nous continuerons à soutenir des projets d'immobilisations et de planification qui favorisent la connectivité tout en encourageant des modes de transport plus écologiques partout au pays. »

Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches et député de Surrey-Sud--White Rock

« Ce projet a véritablement été un processus collaboratif stimulant. Les membres de la communauté se sont réunis pour concevoir un sentier sûr, sain et informatif qui relie la communauté, tout en intégrant des œuvres d'art locales et des éléments de l'histoire de Matsqui. Les résidents sont très enthousiastes à l'idée d'accroître la sécurité et d'améliorer la santé des membres de la communauté grâce à des sentiers bien éclairés pour marcher la nuit, des infrastructures qui favorisent un mode de vie sain, un pont piétonnier qui relie toute la communauté et des trottoirs qui éloignent les enfants de la route. Matsqui attend avec impatience l'achèvement de ce projet. »

Alice McKay, cheffe de la Première Nation de Matsqui

« Les améliorations apportées au corridor de l'avenue Canada amélioreront la sécurité, l'accessibilité et la connectivité pour les personnes qui se déplacent entre Duncan et North Cowichan. Nous sommes ravis d'investir dans notre réseau de transport actif et de soutenir une communauté plus saine et mieux reliée. »

Michelle Staples, mairesse de Duncan

« Le projet de rues complètes le long de l'avenue Canada vise deux objectifs clés du plan directeur des transports 2024 de North Cowichan en améliorant la sécurité et la connectivité. Le concept de rues complètes signifie que ce corridor achalandé qui relie Duncan au village universitaire de North Cowichan et aux secteurs en croissance de Bell McKinnon offrira des options de transport actif aux résidents de tous les âges et de toutes les capacités, ainsi qu'une sécurité accrue pour tous les usagers de la route. Nous avons hâte de collaborer avec notre partenaire, la Ville de Duncan, afin de concrétiser ce projet dans l'intérêt de nos deux communautés. »

Rob Douglas, maire de North Cowichan

Produit connexe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 6 303 868 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et les bénéficiaires des projets fournissent 7 545 249 $.

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le FTA soutient des projets qui visent à créer et à élargir des réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts piétonniers afin d'offrir aux Canadiens des options abordables, plus écologiques et plus saines pour se déplacer dans leurs collectivités.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe du FTA est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), dans le cadre duquel on fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, y compris aux besoins liés au transport actif.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé un Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]