DISTRICT RÉGIONAL DE FRASER VALLEY, BC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Sept collectivités rurales recevront un financement pour réaliser des plans de transport en commun, des études de faisabilité et des évaluations grâce à un investissement de 350 000 $ du gouvernement fédéral.

Dans la vallée du Fraser, la collectivité utilisera ce financement pour effectuer une évaluation du transport en commun afin de cerner les besoins, les lacunes et les solutions potentielles concernant le transport en milieu rural. Cette évaluation permettra de soutenir l'avenir du transport en commun dans la région et les communautés des Premières Nations voisines.

Le district régional de Comox Valley reçoit un financement pour mener une étude sur le transport dans le cadre du plan local du secteur de Saratoga Beach, dans le but de comprendre les habitudes actuelles en matière de transport en commun, les besoins, les solutions possibles et leur viabilité.

D'autres évaluations du transport en commun, études de faisabilité et activités de mobilisation communautaire seront financées dans le cadre de cet investissement dans la ville de Dawson Creek, le district de Fort St. James, le village de Telkwa, ainsi que les Premières Nations de la bande indienne de Seabird Island et la Première Nation de Skowkale.

« Un accès fiable au transport en commun dans les régions rurales permet de créer des collectivités mieux reliées. Nous sommes fiers de soutenir des investissements dans de multiples projets de planification en Colombie-Britannique, qui permettront d'évaluer les besoins uniques des communautés rurales et autochtones, dans le but de renforcer les liens et d'offrir un meilleur accès aux services essentiels. »

Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches et député de Surrey-Sud--White Rock, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Un transport fiable constitue l'épine dorsale de collectivités fortes et d'économies locales prospères. Ce plan d'action nous aidera à mieux comprendre les besoins des collectivités rurales et de nos partenaires des Premières Nations, ainsi qu'à trouver des solutions novatrices pour améliorer l'accès aux emplois, aux soins de santé et à l'éducation pour les collectivités rurales, tout en luttant contre l'isolement social et la solitude. »

Patricia Ross, présidente du Fraser Valley Regional District Board

« Le DRCV est reconnaissant de recevoir un financement dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural et est heureux que le caractère unique des besoins en matière de transport dans les régions rurales soit reconnu. Il est important de réduire notre dépendance à l'automobile et d'améliorer les autres modes de transport pour plusieurs raisons, notamment l'abordabilité, le climat, l'accessibilité et la santé publique. Nous sommes impatients d'en apprendre davantage sur les solutions disponibles dans nos collectivités rurales et d'intégrer des solutions de transport dans les initiatives stratégiques, comme le plan local du secteur de Saratoga Beach. »

Edwin Grieve, président du comité des services aux zones électorales du DRCV

Le gouvernement fédéral investit 350 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR).

Le FSTCMR, qui fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et aux plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

