Le Canada favorise l'exportation d'énergie à l'échelle mondiale grâce à la signature d'un deuxième accord européen sur le gaz naturel liquéfié

NATION NISGA'A, BC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le monde évolue rapidement. Dans ce contexte, le nouveau gouvernement du Canada centre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus indépendante. Pour mener à bien cette mission, nous intensifions et renforçons nos exportations d'énergie à l'international. Le Canada possède ce que le monde recherche; or, en approvisionnant ses alliés en énergie canadienne, le Canada renforce la sécurité énergétique mondiale, la prospérité nationale et son statut de superpuissance énergétique.

La ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Jill McKnight, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, la conclusion d'un accord exécutoire entre Ksi Lisims LNG et la multinationale allemande Uniper SE. Aux termes de cet accord sans précédent, Uniper s'engage à acheter 2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) canadien par année pour une période pouvant aller jusqu'à 20 ans; les premières livraisons devraient commencer en 2032.

Ces livraisons sont destinées à des clients qui font partie des principaux marchés d'Uniper, soit l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas. Pendant des décennies, le Canada dépendait presque entièrement du marché américain pour ses exportations de gaz naturel. La conclusion de contrats à long terme avec des alliés européens élargit notre bassin de clients, ce qui offre aux Canadiens une plus grande stabilité économique et d'emploi, ainsi qu'une souveraineté commerciale accrue. Cet accord soutient le programme de diversification commerciale du gouvernement fédéral, nous permettant d'accroître nos exportations de gaz naturel vers d'autres marchés que les États-Unis - de 0,01 % en 2024, elles passeront à environ 55 % d'ici le début ou le milieu des années 2030.

Projet de 30 milliards de dollars dirigé par la Nation Nisga'a, Ksi Lisims LNG deviendra la deuxième installation de GNL en importance au Canada et pourrait représenter environ 13 % des exportations canadiennes totales de gaz naturel d'ici le début ou le milieu des années 2030. Il s'agira également de l'une des installations de GNL les moins émettrices au monde, elle qui produira 94 % moins d'émissions que la moyenne mondiale. Le projet a été confié au Bureau des grands projets (BGP) en novembre 2025.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement de la première lettre d'intérêt canado-européenne sur le GNL - d'une importance historique - signée en mai 2026 et portant sur un éventuel accord d'une durée de 20 ans entre Ksi Lisims LNG et la société allemande SEFE pour l'exportation de 1 million de tonnes de GNL par année du Canada vers l'Europe, ce qui signifie que le quart du GNL produit par Ksi Lisims LNG est maintenant destiné à l'approvisionnement de nos alliés européens.

L'accord d'aujourd'hui marque un jalon important pour la Nation Nisga'a et pour le projet Ksi Lisims LNG, lequel devrait stimuler considérablement l'activité économique et créer des milliers d'emplois en Colombie-Britannique, en plus d'injecter 15 milliards de dollars dans le PIB canadien.

La signature de cet accord illustre les mesures déterminantes que prend le Canada pour exploiter de façon responsable ses ressources naturelles, tisser des partenariats avec les peuples autochtones, renforcer notre sécurité économique et assurer une croissance sobre en carbone qui contribue à soutenir des emplois, à diversifier les échanges commerciaux et à apporter une prospérité durable.

Citations

« Cet accord entre Ksi Lisims LNG et Uniper va bien au-delà d'un simple partenariat énergétique. Il démontre avec force que, grâce à une collaboration avec des alliés comme l'Allemagne, le Canada peut renforcer son économie et sa souveraineté, en plus de contribuer à la sécurité énergétique mondiale. Dans un contexte marqué par la perturbation des marchés de l'énergie, la demande mondiale pour des sources d'énergie fiables continue de croître. Et des projets comme celui-ci, réalisés en partenariat avec les peuples autochtones et misant sur une énergie à faibles émissions de carbone de calibre mondial, confirment que notre pays est une véritable superpuissance énergétique qui sait non seulement faire face à la concurrence, mais aussi montrer la voie à suivre. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Aujourd'hui, le Canada franchit une nouvelle étape importante dans la diversification de ses échanges commerciaux et la création d'une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. En ouvrant de nouveaux marchés à l'international et en fournissant du GNL à faibles émissions à des partenaires de confiance comme l'Allemagne, Ksi Lisims LNG créera des emplois, attirera des investissements, favorisera la prospérité à long terme du Canada et consolidera notre statut de superpuissance énergétique mondiale. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre du Commerce intérieur et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« En travaillant de concert avec la Nation Nisga'a pour faire avancer des projets d'envergure comme celui de Ksi Lisims, nous créons des occasions d'investissement, d'emploi et de prospérité à long terme partout en Colombie-Britannique. En plus de renforcer et de diversifier nos relations commerciales, cet accord vient conforter la province dans son rôle de fournisseuse d'énergie propre et fiable. »

L'honorable Adrian Dix

Ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques de la Colombie-Britannique

« L'annonce d'aujourd'hui marque un autre jalon important pour la Colombie-Britannique et le Canada à l'heure où nous continuons de renforcer notre économie et de diversifier nos échanges en élargissant l'accès aux marchés mondiaux. Chef de file de la croissance des exportations canadiennes, la Colombie-Britannique contribue à approvisionner le monde en énergie bas carbone tout en créant des emplois bien rémunérés et des débouchés ici, chez nous. Mis sur pied en partenariat avec des communautés autochtones, Ksi Lisims LNG montre que l'exploitation durable des ressources peut favoriser la réconciliation et nous apporter une prospérité mutuelle. Ce projet aidera à assurer la croissance à l'échelle de la province et confortera le Canada dans son rôle de partenaire de confiance dans le secteur énergétique auprès de nos alliés à l'international. »

L'honorable Jill McKnight

Ministre des Anciens Combattants et députée de Delta

« L'accord signé aujourd'hui montre que l'Allemagne et le Canada souhaitent agir rapidement, dans l'intérêt de nos entreprises et de nos citoyens, ainsi que dans celui des Canadiens, des habitants de la Colombie-Britannique et de la Nation Nisga'a. Notre partenariat entre dans une nouvelle ère, que ce soit dans les domaines de l'énergie, de la technologie ou de la défense. Nous sommes fiers d'être des partenaires fiables et dignes de confiance pour nos amis canadiens. »

Tjorven Bellman

Ambassadrice d'Allemagne au Canada

« Cet accord envoie un signal fort en faveur d'une plus grande sécurité d'approvisionnement et indépendance stratégique : Uniper s'assure, à long terme, d'un approvisionnement d'environ deux millions de tonnes de GNL canadien par an, soit l'équivalent d'environ 30 térawattheures. C'est ainsi que nous renforçons notre résilience : grâce à de nouvelles sources d'approvisionnement, à des partenariats à long terme et à une plus grande diversification. Le Canada est pour nous un partenaire stratégique : fiable, riche en ressources naturelles et étroitement lié à l'Allemagne par des liens économiques solides. »

Katherina Reiche

Ministre fédérale des Affaires économiques et de l'Énergie de l'Allemagne

« Un projet de cette envergure génère de vraies retombées, non seulement pour les peuples autochtones, mais aussi pour l'ensemble de la population de la Colombie-Britannique et du Canada : des revenus qui aident à financer nos hôpitaux et les écoles de nos enfants. Ce projet crée des milliers de bons emplois pour les personnes qui méritent de pouvoir bâtir leur avenir ici même, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Cet accord illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les Premières Nations, la Colombie-Britannique, le gouvernement canadien, des partenaires internationaux et des promoteurs de l'industrie unissent leurs efforts. Nous sommes fiers du projet Ksi Lisims LNG et optimistes quant à l'avenir au moment où le projet progresse vers la décision finale d'investissement et la phase de construction. »

Eva Clayton

Présidente du gouvernement Nisga'a Lisims

« Cet accord ne se résume pas à l'achat de GNL. En concluant cette entente à long terme, nous renforçons le portefeuille de la multinationale Uniper grâce à un approvisionnement fiable en GNL canadien. En tant que partenaire de confiance, le Canada contribue à diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Europe et à accroître sa résilience face à d'éventuelles perturbations. Dans un monde de plus en plus instable, la diversification s'avère un impératif stratégique. Or, ce projet allie sécurité de l'approvisionnement, infrastructures alimentées par une hydroélectricité bas carbone et partenariat solide - exactement le type de partenariat énergétique à long terme que nous souhaitons établir. »

Michael Lewis

PDG de la multinationale allemande Uniper

Faits en bref

La ministre McKnight était accompagnée de l'honorable Adrian Dix, ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques de la Colombie-Britannique; d'Eva Clayton, présidente du gouvernement Nisga'a Lisims; de Dirk Jacobi, consul général adjoint de l'Allemagne à Vancouver; et de Mike Newman, directeur général principal responsable du négoce d'électricité et de gaz naturel pour l'Amérique du Nord chez Uniper. Ce soutien témoigne d'un consensus à l'échelle canadienne, autochtone et internationale sur le rôle du Canada comme fournisseur d'énergie fiable et idéal pour ses partenaires internationaux, et met en lumière la prise de participation des Autochtones, au cœur des grands projets.

Ksi Lisims LNG est un projet d'installation flottante de liquéfaction de gaz naturel (production, stockage et déchargement) et de terminal portuaire situé sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Il s'agira du deuxième terminal de GNL en importance au Canada, capable d'exporter annuellement jusqu'à 12 millions de tonnes de GNL.

Après avoir été approuvé selon le modèle « un projet, une évaluation » du Canada et de la Colombie-Britannique en septembre 2025, Ksi Lisims LNG a été confié au BGP en novembre 2025 dans le but d'aider le Canada à plus que doubler sa production de GNL peu émetteur. Des hauts dirigeants du projet avaient auparavant participé à une mission commerciale du gouvernement du Canada en Allemagne en août 2025, où ils avaient tissé des liens qui ont contribué au succès de cet accord.

Ksi Lisims LNG a été confié au BGP en tant que projet d'importance nationale le 13 novembre 2025. Le gouvernement du Canada a mis sur pied le BGP afin d'accélérer la réalisation de projets d'intérêt national et d'aider ainsi à stimuler notre économie, à diversifier nos industries et nos échanges commerciaux, à favoriser la croissance propre et les partenariats avec les Autochtones ainsi qu'à créer des emplois bien rémunérés pour les générations futures. Le BGP fait avancer les grands projets plus rapidement et de manière responsable en simplifiant les processus, tout en respectant les droits des peuples autochtones et en protégeant l'environnement. Pour ce faire, le BGP coordonne et soutient les promoteurs dans le cadre des processus fédéraux de réglementation et de financement.

Uniper, dont le siège social est situé à Düsseldorf, est une entreprise européenne du secteur de l'énergie qui a une présence mondiale. Elle compte environ 7 000 employés et dispose d'une capacité de production d'électricité de 18,5 gigawatts, ce qui en fait un pilier de l'approvisionnement fiable en électricité en Europe. Elle fournit de l'énergie et des services à environ 1 000 municipalités et entreprises industrielles en Allemagne. Elle est également la plus importante exploitante d'installations de stockage de gaz et de centrales hydroélectriques en Allemagne.

Le Canada se dote d'un réseau commercial qui fait l'envie du monde entier et lui offre un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs grâce à 16 accords de libre-échange couvrant 51 pays et représentant les deux tiers du PIB mondial. Fort de cet atout, le Canada élargit sa présence commerciale à l'international en reliant directement ses ressources énergétiques classiques et propres de calibre mondial aux marchés mondiaux. L'ouverture de ces nouvelles voies d'exportation protège l'économie canadienne des fluctuations régionales des prix et procure une prospérité durable aux travailleurs et aux collectivités d'ici.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]