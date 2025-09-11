CARMACKS, YT, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Grâce à un investissement de plus de 38,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, le Village of Carmacks et la Première Nation de Little Salmon/Carmacks (LS/CFN) bénéficieront de la mise en place de mesures permanentes d'atténuation des inondations dans la collectivité de Carmacks. Le gouvernement du Yukon fournit des services de gestion de projet.

Situés au confluent du fleuve Yukon et de la rivière Nordenskiold, le Village de Carmacks et la Première Nation de Little Salmon/Carmacks ont connu ces dernières années une hausse du nombre d'inondations qui ont touché le centre-ville, les maisons, les chalets, les camps de pêche ainsi que des services essentiels.

Le projet consistera à surélever une route essentielle le long de la rue River et de construire des digues structurelles le long du fleuve Yukon afin de prévenir l'inondation de maisons et d'entreprises ainsi que d'infrastructures communautaires importantes, notamment le complexe récréatif local, le bâtiment des services municipaux, le centre de santé, la caserne de pompiers et le poste de police.

Le financement permettra également d'améliorer la résilience du système de traitement des eaux usées des communautés en cas d'inondation afin d'éviter tout rejet potentiel dans le fleuve, tout refoulement et tout avis d'ébullition de l'eau.

Citations

« La lutte contre les inondations dans le Village de Carmacks et la Première Nation de Little Salmon/Carmacks permettra non seulement de protéger les habitations, les moyens de subsistance et les infrastructures essentielles, mais aussi de préserver l'environnement local. Le projet annoncé aujourd'hui permettra également de protéger l'intégrité du fleuve Yukon qui traverse la collectivité et revêt une importance écologique, culturelle et économique considérable. Nous continuerons de prendre des mesures énergiques pour lutter contre le changement climatique, en investissant dans des projets qui aident les Yukonnais à s'adapter aux nouveaux défis et à devenir plus résilients aux phénomènes naturels extrêmes de plus en plus fréquents. »

Dr Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Le Yukon continue de subir les effets croissants du changement climatique. Ce projet constitue une autre étape importante dans la protection des Yukonnais contre les inondations. Merci au gouvernement du Canada pour son soutien à la création de communautés prospères et résilientes. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services communautaires du Yukon

Faits en bref

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter jusqu'à 13 à 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit 38 475 932 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,74 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,9 milliards de dollars d'investissements ont été annoncés pour plus de 119 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; à des outils et des ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives climatiques.ca.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

