KELOWNA, BC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement fédéral reconnaît qu'il doit continuer à collaborer avec ses partenaires pour les aider à fournir des services communautaires aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

L'honorable Stephen Fuhr, député de Kelowna et secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé qu'on avait alloué un financement supplémentaire à Kelowna dans le cadre de ses ententes existantes au titre de deux volets de Vers un chez-soi : la Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, afin de maintenir le niveau global de financement jusqu'en 2027-2028.

L'entité communautaire responsable du volet Communautés désignées à Kelowna, la Central Okanagan Foundation, a reçu un financement supplémentaire de 3,9 millions de dollars qui lui permettra de soutenir des projets réalisés dans la région pour prévenir et réduire l'itinérance. L'un de ces projets est mis en œuvre par la filiale de Kelowna de l'Association canadienne pour la santé mentale (filiale de Kelowna de l'ACSM). La filiale de Kelowna de l'ACSM est un organisme multiservice qui aide les personnes à développer leurs compétences et leur résilience, ainsi qu'à comprendre et à favoriser leur santé mentale et leur bien-être lorsqu'elles sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

De plus, l'entité communautaire responsable du volet Itinérance chez les Autochtones à Kelowna, la Ki-Low-Na Friendship Society (KFS), a reçu un financement supplémentaire de 2 millions de dollars. La KFS honore la culture, les connaissances et les valeurs autochtones en offrant des programmes et des services holistiques aux nourrissons, aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux aînés. Ces programmes et services favorisent la guérison, l'autonomisation et l'établissement de bases solides et durables. La banque alimentaire du centre de l'Okanagan, un organisme régional clé pour la sécurité alimentaire à l'intérieur de la Colombie‑Britannique, se sert du financement de Vers un chez-soi pour soutenir les individus et familles autochtones en situation d'itinérance ou à risque de le devenir afin d'améliorer leur stabilité économique et de maintenir un niveau de santé et de bien-être.

La lutte contre l'itinérance est une responsabilité partagée : tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones et le secteur privé doivent collaborer pour que chacun ait accès à un logement sûr, stable et abordable.

« Dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi, nous investissons dans des efforts visant à prévenir et à réduire l'itinérance partout au pays, y compris dans les collectivités urbaines, autochtones, rurales et éloignées. En permettant aux collectivités de financer des organismes comme la filiale de Kelowna de l'Association canadienne pour la santé mentale et la banque alimentaire du centre de l'Okanagan, nous pouvons offrir un soutien essentiel dès aujourd'hui tout en nous attaquant aux causes profondes de l'itinérance. Ces efforts aideront à faire en sorte que les citoyens de toute la Colombie-Britannique reçoivent le soutien dont ils ont besoin, tandis que nous travaillons à l'élaboration de solutions durables et inclusives. »

L'honorable Stephen Fuhr, député de Kelowna et secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« La Central Okanagan Foundation est honorée d'être bénéficiaire de ce financement et reconnaît le travail de l'ACSM et des autres partenaires qui œuvrent à l'atteinte des objectifs de Vers un chez-soi. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir nos partenaires communautaires dans le travail systémique et essentiel de lutte contre l'itinérance à Kelowna. »

Dustyn Baulkham, président du conseil d'administration de la Central Okanagan Foundation

« Cet investissement soutient le travail communautaire dirigé par les Autochtones. En travaillant en partenariat, nous pouvons lutter contre l'itinérance en utilisant des moyens qui sont culturellement adaptés, qui sont préventifs et qui favorisent le bien-être holistique des personnes et des familles autochtones. »

Christina Verhagen, directrice générale, Ki-Low-Na Friendship Society

« Ce financement signifie que nous ne faisons pas que réagir à l'itinérance -- nous intervenons avant même qu'elle ne commence. Le financement supplémentaire provenant de Vers un chez-soi nous permet d'élargir des programmes comme Bright Mindz et Rent Bank, qui offrent aux personnes, y compris aux jeunes, un lieu sûr où vivre et le soutien nécessaire pour aller de l'avant. Le logement est bien plus qu'un simple toit : il fournit aux personnes les bases nécessaires pour se concentrer sur leur santé mentale, leurs études et leurs projets d'avenir. Grâce à l'investissement du gouvernement fédéral dans Vers un chez-soi, la filiale de Kelowna de l'ACSM peut aider davantage de jeunes et de personnes à ne pas basculer dans le cycle de l'itinérance. »

Mike Gawliuk, PDG, filiale de Kelowna de l'ACSM

« La banque alimentaire du centre de l'Okanagan reconnaît que l'insécurité alimentaire touche de manière disproportionnée les populations autochtones et s'engage à garantir un accès équitable à la nourriture et aux services pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Il existe un besoin crucial de soutien alimentaire et de services culturellement adaptés aux besoins spécifiques de la communauté autochtone. Nous sommes ravis de cette possibilité de financement qui nous permet de continuer à offrir chaque semaine des denrées alimentaires et des fournitures à distribuer, ainsi que des occasions d'éducation alimentaire et de mobilisation culturellement pertinentes pour nos organisations partenaires autochtones. »

Trevor Moss, PDG, banque alimentaire du centre de l'Okanagan

Dans le cadre du budget de 2024, on a alloué des fonds supplémentaires à Vers un chez‑soi : La Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance afin de maintenir les niveaux de financement globaux pour les services offerts à Kelowna de 2024-2025 à 2027-2028.

La Central Okanagan Foundation reçoit un financement supplémentaire de 3 900 000 $ dans le cadre du volet Communautés désignées, et la Ki-Low-Na Friendship Society reçoit un financement supplémentaire de 2 000 000 $ dans le cadre du volet Itinérance chez les Autochtones.

Vers un chez-soi : La Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance a été lancée en avril 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le programme soutient la prévention et la réduction de l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Le gouvernement du Canada collabore avec les collectivités pour concevoir et mettre en œuvre des projets qui répondent aux priorités communautaires et produisent des résultats clairs.

Vers un chez-soi maintient le processus décisionnel à l'échelle locale et offre aux collectivités une plus grande marge de manœuvre pour répondre aux priorités locales et offrir des programmes conçus pour répondre aux besoins de certaines populations, notamment les aînés, les jeunes, les femmes et les enfants fuyant la violence, les personnes en situation de handicap et les personnes faisant partie de la communauté 2ELGBTQIA+.

Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir des approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance, ainsi que des fonds pour élaborer des approches novatrices.

Les défis liés au logement et à l'itinérance au Canada nécessitent une approche collaborative et multidimensionnelle. Par l'entremise de Maisons Canada, le gouvernement fédéral s'efforce d'augmenter l'offre de logements, d'améliorer l'accès au marché et de réduire les coûts.

Le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans, soit de 2019-2020 à 2027‑2028, pour lutter contre l'itinérance dans le cadre de Vers un chez-soi.

Dans le cadre du budget de 2024, 50 millions de dollars sont investis pour réduire plus rapidement l'itinérance au niveau communautaire grâce au Fonds d'innovation pour réduire l'itinérance. Ce financement aidera les collectivités à adopter de meilleures pratiques et les enseignements tirés par d'autres administrations afin de réduire le temps nécessaire pour permettre aux personnes et aux familles d'avoir accès à un logement plus stable.

Le 14 septembre 2025, Maisons Canada a été lancée en tant qu'organisme de service spécial faisant partie de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) et chargée d'accroître l'offre de logements abordables. Au cours de la prochaine année, Maisons Canada deviendra une entité fédérale indépendante qui relèvera du ministre du Logement et de l'Infrastructure.

