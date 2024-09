PREMIÈRE NATION DE COWESSESS, SK, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 4,4 millions de dollars dans des projets d'infrastructure de transport dans des régions rurales de la Saskatchewan.

Grâce à ce financement, la Première Nation de Cowessess achètera des véhicules électriques et installera des bornes de recharge. De plus, elle construira un centre d'entretien pour soutenir les services de transport en commun destinés aux membres de la communauté vivant dans la réserve.

La Première Nation de Sturgeon Lake construira un pont piétonnier qui reliera la communauté aux ressources et aux services situés à proximité. À l'heure actuelle, pour avoir accès à ces installations, les piétons doivent traverser un pont étroit sur lequel circulent les véhicules automobiles. Certaines personnes ont été blessées et plusieurs accidents ont été évités de justesse en raison de la mauvaise visibilité.

« Nous sommes fiers de soutenir ces projets qui aideront les résidents de régions rurales de la Saskatchewan à se déplacer facilement et commodément dans leur collectivité. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Première Nation de Cowessess est très fière d'être à l'avant-garde des projets et des initiatives en matière d'énergie durable. Ces efforts nous tiennent particulièrement à cœur, car ils correspondent à nos valeurs relatives au respect de la terre et à notre responsabilité envers les générations futures. Ce projet représente bien plus qu'une simple étape de notre transition vers une énergie propre; il reflète notre engagement à préserver nos terres sacrées, à honorer notre rôle traditionnel de gardiens de la terre et à veiller à ce que les ressources naturelles soient protégées pour ceux qui ne sont pas encore nés. »

Erica Beaudin, cheffe de la Première Nation de Cowessess

« Tansi. Conformément aux relations découlant des traités et des obligations fiduciaires avec le gouvernement du Canada, je tiens à remercier les responsables du Fonds pour le transport actif pour son importante contribution à la phase 1 du projet de transport actif de Sturgeon Lake. La sécurité de la communauté est une priorité, et ce projet fournira une voie de transport actif essentielle pour traverser la rivière Sturgeon en toute sécurité, réduisant ainsi la dépendance à l'automobile ainsi que les dangers liés à la circulation des piétons sur la chaussée nouvellement asphaltée. Par ailleurs, cette voie non motorisée et sécuritaire de 1 kilomètre pourra être utilisée tout au long de l'année par les membres de tous âges de la communauté. Ce sentier historique constitue l'un des nombreux sentiers qui ont été utilisés par nos ancêtres et il deviendra un élément important et permanent de la Première Nation de Sturgeon Lake. Kinanaskomitin. »

Christina Longjohn, cheffe et membre du conseil de la Première Nation de Sturgeon

Le gouvernement fédéral investit 4 480 416 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR) et du Fonds pour le transport actif (FTA). Les bénéficiaires investissent 188 110 $ dans leurs projets respectifs.

Le FSTCR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre à leurs besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre à leurs besoins. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de contribution.

