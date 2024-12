MONTRÉAL, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral et la Ville de Montréal soutiennent la rénovation de 726 logements destinés aux familles à Montréal.

L'annonce a été faite par l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Hochelaga ainsi que Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Les Habitations Le Domaine, situées au 2990, avenue de Granby à Montréal, sont une propriété de Gérer son quartier. L'ensemble de logements bénéficiera de réparations majeures afin de mettre aux normes le système alarme-incendie de ses 111 bâtiments ainsi qu'une remise en conformité des issues de secours. Les travaux permettront également la réparation des balcons, de la structure et de la toiture de certains bâtiments. Le projet de rénovation prévoit être achevé à la fin mars 2026.

Voici les détails du financement pour la réparation de l'ensemble de logements :

près de 10 M$ en contributions du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA) ;

150 000 $ du gouvernement fédéral par l'entremise du Programme de financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement ;

la Ville de Montréal contribue également au financement grâce à ses programmes de rénovation. À ce jour, elle a déjà engagé 1,4 M$ par l'entremise de son programme RENO logement abordable.

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est l'un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme celui annoncé aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès au logement est une préoccupation pour tous. Pour faire face à la crise du logement, partout au Canada, et plus particulièrement à Montréal où elle se fait beaucoup sentir, notre gouvernement a un plan audacieux pour le logement, qui met de l'avant l'engagement de rendre le logement abordable. Cet investissement majeur de 9,3 M$ pour les Habitations Le Domaine permettra de conserver 726 logements abordables dans Hochelaga. C'est un bel exemple de la façon dont nous collaborons avec nos partenaires afin d'offrir des options de logement abordable aux familles qui en ont besoin. » - L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Hochelaga

« Protéger les logements abordables existants est une priorité pour notre administration et un moyen concret de répondre à la crise du logement. Grâce à ces travaux, des centaines de familles montréalaises pourront continuer d'habiter à Montréal à un prix juste, dans un environnement digne et sécuritaire. C'est avec fierté que la Ville de Montréal investit 1,4 M$ dans le vaste projet de rénovation et de mise aux normes du complexe d'habitation Le Domaine. Ce projet permet de préserver l'abordabilité de Montréal, tout en assurant la qualité des logements à long terme. Nous poursuivrons nos efforts pour atteindre notre objectif ambitieux de 20 % de logements hors marché d'ici 2050. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Notre investissement en 2017 dans cet important ensemble résidentiel à vocation sociale et abordable a été des plus significatif dans notre rôle d'investisseur responsable et durable. Avec cette acquisition, Gérer son quartier a non seulement réalisé d'importants travaux de mise à niveau, mais a également su créer un milieu de vie inspirant tout en maintenant les loyers abordables pour 726 ménages. Ces nouveaux engagements communs pour une nouvelle phase de travaux seront tout aussi pertinents. » - Marianne Duguay, vice-présidente principale, immobilier social, communautaire et abordable, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Avec l'acquisition du Domaine en 2017, Gérer son quartier s'est engagé dans la préservation des logements abordables dans la grande région de Montréal. Les investissements publics annoncés aujourd'hui nous permettent de lancer un vaste chantier de rénovation qui couvrira l'ensemble des 111 immeubles, totalisant 726 logements. Gérer son quartier remercie le gouvernement du Canada, la Ville de Montréal, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et la Fondation Lucie et André Chagnon pour leur soutien financier à ce projet. À terme, ces travaux bénéficieront à nos locataires, leur permettant de continuer à vivre dans des logements financièrement accessibles, sécuritaires et situés dans un milieu de vie sain et solidaire. » - Marika Leclerc, directrice, Gérer son quartier

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025 - 2026 à 2028 - 2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

