THUNDER BAY, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 262,2 millions de dollars pour aider à construire 691 logements dans le Nord de l'Ontario et les communautés autochtones.

L'annonce a été faite par l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

L'annonce a eu lieu au Centre communautaire du North End, situé à Thunder Bay, à côté de l'ensemble résidentiel du 1040, avenue Huron. Ce projet a reçu 4,8 millions de dollars pour construire 24 appartements d'une chambre et sera exploité par l'Ontario Aboriginal Housing Services (OAHS). Ce projet adoptera une approche « par les Autochtones, pour les Autochtones » en matière de logement de transition. Les logements sont situés à proximité des écoles locales, des parcs et des transports en commun.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable et l'Initiative pour la création rapide de logements sont parmi les moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels comme ceux annoncés aujourd'hui en Ontario et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et le Fonds pour le logement abordable, nous aidons les personnes au Canada à obtenir un logement qui leur est propre. Les nouveaux logements annoncés pour le Nord de l'Ontario sont un excellent exemple de la façon dont nous libérons le potentiel de transformer des vies et des collectivités. Ensemble, nous bâtissons un avenir où chaque génération aura un chez-soi sûr. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Des améliorations au FLA ont été annoncées dans le budget de 2024, dont la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes (qui comprennent des logements abordables et au loyer du marché). Pour le volet Réparation et renouvellement, les exigences minimales d'accessibilité et d'efficacité énergétique ont été remplacées par une approche dans laquelle les ensembles qui offrent des résultats dans ces domaines seront plutôt priorisés. Les demandes reposant sur ces améliorations pourront être soumises à compter du 22 novembre.

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés grâce à cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant fermé. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés grâce à cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant fermé.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement

Nom de l'ensemble

résidentiel Programme Région/ville Financement ($) Logements Type OAHS Logement

abordable Huron

Thunder Bay Fonds pour le

logement abordable (FLA) Thunder Bay 4 751 314 24 Nouvelle

construction Conversion du

Norseman Inn Seniors Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Red Lake 2 076 551 10 Nouvelle

construction Création rapide de

logements 3 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Whitefish Bay 32A 8 773 527 25 Nouvelle

construction Ensemble de 10

maisons de la Nation de

Slate Falls Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Slate Falls 5 396 900 10 Nouvelle

construction Neskantaga - ICRL 3 -

5 duplex Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Neskantaga 5 559 400 10 Nouvelle

construction Nipissing Elders' Lodge -

Duchesnay Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Nipissing 10 6 857 495 10 Nouvelle

construction Ojibways of Onigaming

Rapid Housing Project Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Sabaskong Bay 35D 1 656 069 6 Nouvelle

construction Lac Seul First Nation 3-

5 Plex Ensemble

résidentiel Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Lac Seul 28 5 464 804 15 Nouvelle

construction 10 logements

individuels de 3

chambres - ICRL 3 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Fort Hope 64 5 917 500 10 Nouvelle

construction Marten Falls -

Immeubles collectifs -

24/23 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Marten Falls 65 5 706 745 12 Nouvelle

construction Jardin de Olive Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Première Nation des

Chippewas de Rama 9 600 000 44 Nouvelle

construction SL39 - ICRL 3 -

Construction (5

logements) - Maisons

individuelles Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Shoal Lake (Part) 39A 2 420 594 5 Nouvelle

construction WBSK - RHI3 -

Construction de

maisons individuelles (10

logements) -

chemin Main Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Wabauskang 21 5 212 716 10 Nouvelle

construction Première Nation de

Serpent River - ICRL -

7 duplex modulaires Initiative pour la

création rapide de

logements

(ICRL) Serpent River 7 5 144 803 14 Nouvelle

construction Niisaachewan - ICRL 3 -

Maisons individuelles -

Construction (10

logements) Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) The Dalles 38C 4 932 771 10 Nouvelle

construction SL40 - ICRL 3 -

Construction (10

logements) - Maisons

individuelles Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Shoal Lake (Part) 40 5 289 633 10 Nouvelle

construction WLON - ICRL 3 - Maison

individuelle -

Construction (10

logements) Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Dryden 5 442 992 10 Nouvelle

construction KI ICRL3 2023/24 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Kitchenuhmaykoosib

Aaki 84 (Big Trout Lake) 13 735 314 35 Nouvelle

construction Sachigo ICRL Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Sachigo Lake 1 6 955 153 20 Nouvelle

construction Oshkineeg Youth

Transitional Housing

Program, Kenora, en

Ontario, en partenariat

avec Anishinaabe

Abinoojii Family Services Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Kenora 1 253 900 5 Nouvelle

construction Ensemble de logements

pour personnes âgées

MBQ Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Tyendinaga Mohawk

Territory 1 343 561 7 Nouvelle

construction Initiative pour la

création rapide de

logements -

Construction du triplex

par la Première Nation

d'Alderville Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Alnwick/Haldimand, 1 618 255 6 Nouvelle

construction Lac Lac Seul ICRL

3 2023 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Hudson 3 483 040 10 Nouvelle

construction Nipissing Elder's Lodge

- Garden Village Initiative pour la

création rapide de

logements

(ICRL) Nipissing 10 5 762 058 10 Nouvelle

construction Initiative pour la

création rapide de

logements

Wabaseemoong 3 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Wabaseemoong 9 258 044 26 Nouvelle

construction Projet B de la Première

Nation autonome - 4

ensembles résidentiels Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Sachigo Lake 1 2 184 861 4 Nouvelle

construction Projet de construction

modulaire A de la

Première Nation

autonome de Calgary -

10 logements Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Sachigo Lake 1 4 321 582 10 Nouvelle

construction Mississauga of the

Credit First Nation ICRL Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Haldimand County 6 600 000 15 Nouvelle

construction Constance Lake - 6

maisons individuelles Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Constance Lake 92 1 980 039 6 Nouvelle

construction Dokis ICRL logements Initiative pour la

création rapide

de logements (ICRL) Dokis 9 2 640 000 7 Nouvelle

construction Kasabonika Lake ICRL2

Projet A (2 maisons

modulaires) Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Kasabonika Lake 1 130 801 2 Nouvelle

construction Trois maisons

modulaires de 5

chambres Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Rat Portage 38A 2 156 854 3 Nouvelle

construction Ensemble de logements

pour la création rapide

de Saugeen Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Saugeen 29 2 981 000 8 Nouvelle

construction SFFN Projet B - 5

ensembles de

logements Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Slate Falls 2 701 128 5 Nouvelle

construction SFFN Projet A - 5

ensembles de bâtons Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Slate Falls 2 538 675 5 Nouvelle

construction NCLFN 8 maisons

individuelles modulaires Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Weagamow Lake 87 3 945 213 8 Nouvelle

construction NCLFN 2 quadruplex

modulaires Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Weagamow Lake 87 1 367 943 8 Nouvelle

construction NCLFN Maisons

individuelles à ossature

de 4 bâtons Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Weagamow Lake 87 2 051 786 4 Nouvelle

construction Projet de rénovation no

2 d'Aroland Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Aroland 83 784 040 6 Nouvelle

construction Première Nation de

Bearskin Lake - ICRL 2 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Bearskin Lake 14 349 520 30 Nouvelle

construction Ensemble de maisons

en rangée modulaires

Big Grassy Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Big Grassy River 35G 1 982 549 10 Nouvelle

construction Projet B CFLN - 4

ensembles résidentiels Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Cat Lake 63C 2 096 558 4 Nouvelle

construction CLFN Projet A - 10

immeubles modulaires Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Cat Lake 63C, 4 312 135 10 Nouvelle

construction Projet Première Nation

de

Nigigoonsiminikaaning Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Fort Frances 2 928 000 12 Nouvelle

construction Eabametoong 5 duplex

en 2021-2022 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Fort Hope 64 4 053 175 10 Nouvelle

construction Chapleau Cree

Ensemble

de logements de l'ICRL - 6 logements Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Fox Lake 2 2 726 883 6 Nouvelle

construction GFN 2022 Ensemble

résidentiel 9 de l'ICRL 2

- Maisons individuelles Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Première Nation

Ginoogaming 2 916 495 9 Nouvelle

construction GFN 2022 Quadruplex

de l'ensemble

résidentiel de l'ICRL-2 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Première Nation

Ginoogaming 936 225 4 Nouvelle

construction AWZ#37 Projet B -

Windigo Island Triplex Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Kenora 2 465 964 6 Nouvelle

construction AWZ#37 Projet A -

Regina Bay Duplex Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Kenora 1 225 542 4 Nouvelle

construction Ensemble résidentiel

familial Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Mississagi River 8 1 863 880 5 Nouvelle

construction Ensemble de logements

de 10 logements de la

Muskrat Dam de la

SCHL dans le cadre de

l'ICRL Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Muskrat Dam Lake 2 258 584 10 Nouvelle

construction Neskantaga - Duplex

projet Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Neskantaga 5 516 076 10 Nouvelle

construction Initiative pour la

création rapide de

logements de la

Première Nation de

North Spirit Lake Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) North Spirit Lake 1 901 947 3 Nouvelle

construction Ensemble de logements

en rangée Dog Paw de

la RNF no 33 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Northwest Angle 33B 1 257 992 5 Nouvelle

construction Demande de projet B de

l'Initiative pour la

création rapide de

logements à Wunnumin

Lake Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Wunnumin 1 2 135 202 4 Nouvelle

construction Projet de l'Initiative pour la

création rapide de

logements à Wunnumin

Lake Une demande sur

papier Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Wunnumin 1 904 840 2 Nouvelle

construction Pikangikum Community

Safe House Village -

Second Stage Homes Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Pikangikum 14 3 268 000 10 Nouvelle

construction AoPFN ICRL Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Golden Lake 39 5 038 357 12 Nouvelle

construction Initiative pour la

création rapide de

logements de la Première

Nation de

Poplar Hill Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Poplar Hill 1 901 945 3 Nouvelle

construction Première Nation

Nibinamik - Ensemble

de logements collectifs Initiative pour la

création rapide

de logements (ICRL) Summer Beaver 6 043 004 14 Nouvelle

construction Initiative de logement

pour les personnes

âgées de la MBQ Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Tyendinaga Mohawk 5 670 759 12 Nouvelle

construction Wapekeka ICRL2

Project A (2 maisons

modulaires

individuelles) Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Wapekeka 2 1 149 060 2 Nouvelle

construction Maison d'hébergement Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Curve Lake First Nation

35 1 089 180 6 Nouvelle

construction Logements de

transition Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Christian Island 30 1 000 000 10 Nouvelle

construction Logements modulaires Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Fort Frances 2 399 400 7 Nouvelle

construction Logement

communautaire II Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Gull River 55 2 350 000 10 Nouvelle

construction Logements abordables

dans les réserves Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Manitou Rapids 11 1 587 132 8 Nouvelle

construction Maple Ridge Projet Initiative pour la c

réation rapide

de logements

(ICRL) Sagamok 2 049 600 3 Nouvelle

construction Onondaga Phase 2 Initiative pour la

création rapide

de logements

(ICRL) Six Nations (Part) 40 1 872 500 5 Nouvelle

construction Total $262,247,565 691



