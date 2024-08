COWANSVILLE, QC, le 1er août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 3,2 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 57 logements abordables en Estrie. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'annonce a été faite par l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien et députée de Brome-Missisquoi, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec et Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke.

Le financement fédéral annoncé contribue à la construction de quatre ensembles résidentiels, dont 52 nouveaux logements. Une liste détaillée des ensembles résidentiels qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En Estrie comme partout au Canada, l'accès aux logements abordables est crucial pour la stabilité et le bien-être de nos communautés. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple concret de notre engagement à aider nos citoyens de la région. Cet investissement dans 57 logements est le fruit d'une collaboration essentielle et témoignent de notre engagement à rendre notre société plus inclusive et accessible pour toutes et tous. - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien et députée de Brome-Missisquoi

« Investir dans le logement abordable, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. C'est le cas pour les futurs résidents de ces logements qui auront accès à un chez-soi sûr et confortable, où ils pourront se reposer, se ressourcer et recevoir leurs proches. On continue de livrer pour le Québec en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. » - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Nous sommes déterminés à soutenir des projets qui répondent aux besoins des plus vulnérables de notre communauté. En investissant dans des infrastructures comme celles-ci, nous offrons non seulement un toit, mais également un espoir et une chance de reconstruire des vies brisées. » - Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

Faits en bref :

L'annonce a eu lieu sur le site d'un ensemble résidentiel situé au 116, rue Léopold à Cowansville . Cet ensemble a reçu 358 800 $ en financement du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements.

. Cet ensemble a reçu 358 800 $ en financement du gouvernement du dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribue à la création de 52 nouveaux logements et à la réparation de 5 logements.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'un milliard de dollars supplémentaires au FLA, ce qui porte le financement total à plus de 14 milliards de dollars. Afin de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics, et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement, le budget 2024 s'est engagé à verser un milliard de dollars supplémentaires au fonds.

Ce programme fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Afin d'appuyer le gouvernement du Canada dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs.

dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des Le cadre des grands constructeurs aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du Fonds pour le logement abordable et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de grand constructeur.

aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du Fonds pour le logement abordable et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de Les grands constructeurs pourraient tirer des avantages de ce statut, par exemple : un traitement prioritaire, un processus simplifié aux étapes de la réception de la demande, de la souscription et de l'approbation, ainsi que des assouplissements relatifs à la souscription et au versement des avances. Ils pourraient aussi profiter de la possibilité d'engagements de financement pour les prochaines années, ce qui leur permettra de prévoir le financement et de mieux planifier les projets à venir.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble résidentiel Région/ville Financement ($) Logements Le Chevalier Lac-Mégantic 2 374 599 21 Val-des-Sources (rue St-Roch) Val-des-Sources 400 000 16 Refuge Cowansville 345 018 15 Refuge Lac-Mégantic 100 000 5 TOTAL 3 219 617 57

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]