PUGWASH, NS, le 18 août 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Alana Hirtle, députée de Cumberland--Colchester, l'honorable Colton Leblanc, ministre de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse et député de Cumberland-Sud, et à Rod Gilroy, maire du comté de Cumberland, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] ou à [email protected] avant le 20 août, 9 h.

Date : 20 août 2025 Heure : 10 h 30 (HA) Lieu : 140 Sunset Lane, Pugwash, N-É B0K 1L0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]