LONDON, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 132 millions de dollars afin de soutenir la construction de 370 logements abordables à London par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA) sous forme de prêts à faible taux d'intérêt et de prêts-subventions. Le Fonds fournit des fonds à des organisations partenaires pour les aider à construire et à réparer des logements abordables dans tout le pays.

Ces ensembles résidentiels de Vision SoHo sont le fruit d'un partenariat entre la Ville de London, la Zerin Development Corporation, Homes Unlimited (London) Inc, la Chelsea Green Home Society et la London Affordable Housing Foundation. La Vision SoHo Alliance offre un éventail d'options de logements locatifs sûrs et abordables dans le quartier Soho à toute la population de London. L'organisme aménage des ensembles d'habitation axés sur la mixité des revenus et des usages, à proximité des transports en commun et d'autres commodités, intégrés aux mesures de soutien et aux services. Ainsi, Vision SoHo est en mesure de fournir des habitations abordables aux personnes âgées, aux personnes ayant des besoins particuliers et nécessitant des services de soutien, aux personnes seules et aux familles.

Grâce à des investissements comme celui-ci, le gouvernement fédéral travaille à mettre fin à la crise du logement afin que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable aujourd'hui, et que les générations futures aient la même possibilité de louer ou de posséder un chez-soi que les générations précédentes.

Le financement des projets d'ensembles résidentiels de la Vision SoHo Alliance à London comprend ce qui suit :

Zerin Place on South Street - construction de 119 logements 40 460 182 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du FLA; 140 000 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Programme de financement initial; 1 742 398 $ de la Ville de London ; 1 593 212 $ de la Zerin Development Corporation en contribution financière et en investissement foncier.

Homes Unlimited London - construction de 93 logements 32 473 863 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du FLA; 124 000 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Programme de financement initial; 1 373 246 $ de la Ville de London ; 2 438 987 $ de Homes Unlimited (London) Inc. en contribution financière et en investissement foncier.



Chelsea Green - construction de 81 logements 29 550 000 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du FLA; 100 000 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Programme de financement initial; 1 181 287 $ de la Ville de London ; 2 241 610 $ de la Chelsea Green Home Society en contribution financière et en investissement foncier.



London Affordable Housing Foundation - construction de 77 logements 29 500 000 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du FLA; 104 000 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Programme de financement initial; 1 107 456 $ de la Ville de London ; 1 594 663 $ de la London Affordable Housing Foundation en contribution financière et en investissement foncier;



Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces nouveaux logements abordables changeront les choses dans la région de London. Ils aideront à soutenir les personnes âgées, les personnes ayant des besoins particuliers et nécessitant des services de soutien, les personnes seules et les familles. Grâce à eux, on créera une collectivité plus forte et plus inclusive. » - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral de London-Centre-Nord

« Cet important investissement signifie que nous pouvons continuer d'accroître notre offre de logements abordables pour aider à réduire l'itinérance et nous assurer de croître en tant que collectivité sûre, saine et inclusive. Ce partenariat est une grande force, et nous continuons à démontrer ce qui est possible lorsque nous travaillons ensemble pour les gens de London. » - Josh Morgan, maire de London

« Le nouvel ensemble résidentiel de la Zerin Development Corporation, au 370, rue South, comprendra 119 appartements d'une et de deux chambres, dont 60 seront loués à 70 % du loyer du marché. Parmi les 119 logements, 37 seront totalement exempts d'obstacles. Il s'agit de notre troisième immeuble de logements abordables à London, qui porte notre nombre total d'appartements à 229. Ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de nos efforts continus pour remplir notre mission organisationnelle, qui consiste à élaborer et gérer des initiatives de logement abordable en favorisant une collectivité bienveillante et le respect mutuel pour tout le monde. » - Ron Rowbottom, vice-président, Zerin Development Corporation

« Il faut un village pour aménager un ensemble de logements abordables comme celui de Vision Soho. Il est formidable de voir les grues et de constater les progrès de chacun des 6 projets de nos partenaires sur le site historique de l'hôpital Victoria, ici, à London. Homes Unlimited n'est qu'un des partenaires de ce village. Tout cela a été rendu possible grâce à la collaboration de 6 fournisseurs de logements sans but lucratif du secteur privé, de notre constructeur, Southside Construction, de nos consultants, de la London Community Foundation, de la SCHL et de la Ville de London. Homes a ses bureaux au troisième étage de notre ensemble résidentiel Greg Playford Place, nommé en l'honneur d'un des principaux membres de notre conseil d'administration. Nous avons prévu une combinaison de logements destinés aux personnes seules et aux familles. Avec cet ensemble de logements sans but lucratif, l'un des plus grands en cours de réalisation au Canada, tous nos partenaires attendent avec impatience d'accueillir des locataires et de créer une nouvelle collectivité qui reflète vraiment London » - Jim Foote, Homes Unlimited (London) Inc.

« La Chelsea Green Home Society est ravie de faire partie de Vision SoHo Alliance qui construit des logements abordables sur le site de l'ancien hôpital Victoria. Une vision inspirée par la London Community Foundation et généreusement soutenue par la Fondation, la Ville de London et, bien sûr, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). L'important financement de la SCHL nous permet de construire un immeuble de 81 logements au 373, rue Hill. Il s'agira de logements au prix du marché et de logements abordables d'une, deux et trois chambres. Des logements accessibles seront également disponibles. » - Susan Riggin, Chelsea Green Home Society

« Ces terrains et ces bâtiments de l'hôpital étaient inoccupés depuis de nombreuses années. Les bâtiments convertis en logements sont comme le "phénix qui renaît de ses cendres" pour continuer d'assurer la santé et le bien-être de la population de London. » - Joan Atkinson, London Affordable Housing Foundation

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le FLA. Ces fonds portent l'enveloppe budgétaire totale à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Afin d'appuyer le gouvernement du Canada dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs .

dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des . Le cadre des grands constructeurs aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du FLA et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de grand constructeur .

est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de . Les grands constructeurs pourraient tirer des avantages de ce statut, par exemple : un traitement prioritaire, un processus simplifié aux étapes de la réception de la demande, de la souscription et de l'approbation, ainsi que des assouplissements relatifs à la souscription et au versement des avances. Ils pourraient aussi profiter de la possibilité d'engagements de financement pour les prochaines années, ce qui leur permettra de prévoir le financement et de mieux planifier les projets à venir.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

