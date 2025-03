THUNDER BAY, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui plus de 40 millions de dollars en contributions et en prêts remboursables à faible coût pour construire et réparer 149 logements dans six ensembles résidentiels dans le Nord de l'Ontario.

Les ensembles résidentiels concernés sont soutenus par diverses initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Ils visent à répondre aux besoins dans tout le continuum du logement pour différentes collectivités, en accordant la priorité aux populations les plus vulnérables de Thunder Bay.

Le financement annoncé aujourd'hui se répartit comme suit :

1 372 030,00 $ en contribution à Chippewas Kettle and Stoney Point (KSP) dans le cadre de la deuxième phase de l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) , qui a permis de créer six logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité;

(KSP) dans le cadre de la deuxième phase de l' , qui a permis de créer six logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité; 1 446 600,00 $ en contribution à la Zhiibaahaasing First Nation dans le cadre de la deuxième phase de l' ICRL , qui a permis de créer cinq logements locatifs avec des conditions d'abordabilité;

, qui a permis de créer cinq logements locatifs avec des conditions d'abordabilité; 1 105 970 $ en contribution à la Première nation de Long Lake # 58 dans le cadre de la deuxième phase de l' ICRL , qui a permis de créer quatre nouveaux logements locatifs avec des conditions d'accessibilité.

# 58 dans le cadre de la deuxième phase de l' , qui a permis de créer quatre nouveaux logements locatifs avec des conditions d'accessibilité. 566 770 $ en contribution à la Première nation de Long Lake # 58 dans le cadre de la deuxième phase de l' ICRL , qui a permis de créer 4 nouveaux logements locatifs avec des conditions d'accessibilité.

# 58 dans le cadre de la deuxième phase de l' , qui a permis de créer 4 nouveaux logements locatifs avec des conditions d'accessibilité. 3 076 250,00 $ en contribution à la réserve indienne non cédée de Wikwemikong dans le cadre de la troisième phase de l' ICRL , qui a permis de créer 16 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité;

dans le cadre de la troisième phase de l' , qui a permis de créer 16 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité; 16 390 000,00 $ en prêts pour l'ensemble du 276, rue Duke (Dryden) , dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements , ce qui aidera à créer 48 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité;

, dans le cadre du , ce qui aidera à créer 48 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité; 150 000,00 $ en contribution à la Première Nation de Washagamis Bay par l'entremise du Fonds pour le logement abordable , qui aidera à rénover 10 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité;

, qui aidera à rénover 10 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité; 6 972 000,00 $ en contribution et 9 780 908,00 $ en prêts dans le cadre du Fonds pour le logement abordable à Kenora : 56 logements pour personnes âgées, qui aideront à créer 56 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité.

Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement fédéral travaille à mettre fin à la crise du logement afin que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable aujourd'hui, et que les générations futures aient la même possibilité de louer ou de posséder un chez-soi que les générations précédentes.

Citations :

« Le marché à lui seul ne permettra pas d'offrir les logements abordables dont nous avons besoin. Ces projets représentent un progrès majeur pour redonner au gouvernement fédéral un rôle important dans le domaine du logement abordable et non marchand. Il est maintenant temps de redoubler d'efforts pour honorer cet engagement ». - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ces six projets dans le nord de l'Ontario, nous favorisons l'émergence d'une communauté résiliente et dynamique. Nous ne nous contentons pas de répondre aux besoins actuels de nos communautés, mais nous jetons également les bases d'un avenir meilleur. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et députée de Thunder Bay-Superior-Nord

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2024, la SCHL avait engagé 21,76 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 56 000 logements destinés à la location. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'Initiative pour la création rapide de logements dépassera 16 000. Le programme a pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'Initiative pour la création rapide de logements dépassera 16 000. Le programme a pris fin.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur X (anciennement Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

