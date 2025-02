OTTAWA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui plus de 62 millions de dollars en contributions et en prêts remboursables à faible coût pour construire et réparer 1 661 logements dans 51 ensembles résidentiels de différentes communautés autochtones et villages nordiques du Québec.

Ces projets sont soutenus par diverses initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et visent à répondre aux besoins dans l'ensemble du continuum du logement pour les Premières Nations et les Inuits.

Le financement annoncé aujourd'hui comprend :

609 000 $ en prêts et 29 849 428 $ en contributions dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA) , ce qui aidera à créer 109 logements et à réparer 1 413 logements dans 30 ensembles résidentiels.

, ce qui aidera à créer 109 logements et à réparer 1 413 logements dans 30 ensembles résidentiels. Une contribution de 32 357 827 $ dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), ce qui aidera à créer 135 logements et à réparer quatre logements dans 21 ensembles résidentiels.

Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement fédéral travaille à mettre fin à la crise du logement afin que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable aujourd'hui, et que les générations futures aient la même possibilité de louer ou de posséder un chez-soi que les générations précédentes.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec les communautés autochtones et les villages nordiques afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à l'échelle locale dans le domaine du logement. Cet investissement aide les Premières Nations et les Inuits du Québec à se procurer un logement sûr et abordable qui répond à leurs besoins. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a pris fin.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Annexe : Communautés recevant du financement par l'entremise d'une initiative de la Stratégie nationale sur le logement

Communauté Nombre de logements Type Financement fédéral ($) Odanak 8 Nouvelle construction 870 000 Gesgapegiag 30 Réparations 450 000 Nutashkuan 10 Réparations 150 000 Ekuanitshit 10 Réparations 150 000 Wemotaci 10 Réparations 150 000 Pessamit 16 Réparations 240 000 Rapid Lake 5 Réparations 75 000 Winneway 10 Réparations 150 000 Obedjiwan 38 Réparations 570 000 La Romaine 10 Réparations 150 000 Uashat Mak Mani-Utenam 60 Nouvelle construction 4 500 000 Pikogan 2 Nouvelle construction 429 000 Pikogan 4 Nouvelle construction 785 400 Gesgapegiag 6 Nouvelle construction 423 000 Gesgapegiag 6 Nouvelle construction 675 000 Kawawachikamach 4 Nouvelle construction 1 400 244 Kawawachikamach 6 Nouvelle construction 2 045 089 Kebaowek 6 Nouvelle construction 501 000 Lac-Simon 18 Nouvelle construction 2 600 000 Pakuashipi 5 Nouvelle construction 1 392 750 Communautés cries 750 Réparations 11 250 000 Gesgapegiag 27 Réparations 405 000 Kawawachikamach 62 Réparations 930 000 La Romaine 50 Réparations 492 000 Mashteuiatsh 68 Réparations 104 723 Manawan 46 Réparations 690 000 Obedjiwan 85 Réparations 1 213 000 Pessamit 36 Réparations 320 500 Natashquan 36 Réparations 470 000 Kebaowek 3 Réparations 45 000 Ekuanitshit 17 Réparations 173 200 Pakuashipi 6 Réparations 42 300 Uashat Mak Mani-Utenam 70 Réparations 981 000 Lac-Simon 14 Réparations 122 500 Wemotaci 4 Réparations 60 000 Odanak 9 Nouvelle construction 2 398 625 Winneway 6 Nouvelle construction 1 516 528 La Romaine 5 Nouvelle construction 1 732 500 Pakuashipi 4 Nouvelle construction 970 920 Kebaowek 6 Nouvelle construction 777 994 Ekuanitshit 5 Nouvelle construction 1 962 684 Natashquan 5 Nouvelle construction 1 255 580 Obedjiwan 5 Nouvelle construction 908 523 Obedjiwan 8 Nouvelle construction 520 464 Obedjiwan 6 Nouvelle construction 596 264 Obedjiwan 4 Réparations 223 880 Uashat Mak Mani-Utenam 20 Nouvelle construction 3 735 000 Wemotaci 8 Nouvelle construction 1 640 826 Inukjuak 8 Nouvelle construction 399 440 Kuujuaq 6 Nouvelle construction 7 781 709 Kuujuaq 18 Nouvelle construction 1 390 000 Total 1 661

62 816 643

