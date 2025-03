LAVAL, QC, le 12 mars 2025 /CNW/ - Les résidents de plusieurs régions du Québec bénéficieront d'un accès élargi aux options de transport actif grâce à un investissement fédéral de plus de 17,3 millions de dollars qui contribuera à réaliser 13 projets à travers la province.

Un financement fédéral de plus de 10,2 millions de dollars permettra à la Ville de Laval de métamorphoser un tronçon du boulevard Saint-Martin, une artère principale empruntée quotidiennement par plus de 30 000 personnes, en un axe urbain plus sécuritaire, vert et résilient. La sécurité y sera renforcée pour chacun des usagers de la route grâce à la remise à neuf des trottoirs et à la séparation physique des pistes cyclables existantes. Par ailleurs, de nouvelles liaisons stratégiques totalisant 4,3 km, entre la montée Champagne et la 100e Avenue, renforceront également la connectivité du réseau lavallois. Avec la plantation de 525 arbres et l'aménagement de plus de 15 000 m² de banquettes végétalisées, ces nouveaux aménagements permettront d'améliorer la qualité de vie et de favoriser les déplacements actifs dans la troisième plus grande ville du Québec.

La municipalité de Grenville obtiendra 502 437 $ en fonds fédéraux afin d'aménager un nouveau tronçon pédestre et cyclable de 510 m, reliant le noyau urbain aux commerces de la rue Maple/route 344, permettant ainsi aux citoyens de se déplacer sans avoir à utiliser leur véhicule. En outre, deux tronçons existants totalisant 280 m seront réaménagés afin de faciliter l'accès aux infrastructures sportives et de corriger les dommages causés par le temps.

Un financement fédéral de 406 672 $ permettra également à la Ville de Granby de mettre en place un projet de transport actif sur son territoire. Une piste multifonctionnelle de 3,75 m de largeur sera aménagée au nord de la route 139, facilitant les déplacements des cyclistes, marcheurs et amateurs de patins à roues alignées.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en élargissant les réseaux de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles piétonnières, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

« Cet investissement de plus de 17,3 millions de dollars démontre notre engagement envers des infrastructures modernes et durables qui profitent directement aux communautés du Québec. En favorisant la mobilité active, la sécurité des usagers et le verdissement de nos milieux de vie, nous bâtissons des villes plus inclusives, dynamiques et résilientes face aux défis environnementaux et urbains d'aujourd'hui. Ensemble, nous créons des milieux de vie plus agréables où les familles, les aînés et les travailleurs peuvent se déplacer en toute sécurité tout en favorisant des modes de transport plus sains et durables. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le projet d'aménagement pédestre et cyclable à Grenville illustre parfaitement notre engagement à promouvoir des modes de transport plus durables et accessibles. En offrant aux citoyens une alternative sécuritaire et pratique pour se déplacer, nous contribuons à la vitalité locale tout en réduisant l'impact environnemental. Ces investissements renforcent l'accessibilité aux services et encouragent des déplacements actifs, tout en soutenant le développement communautaire de la région. »

Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens et député d'Argenteuil--La Petite-Nation

« En transformant cet axe majeur sur le territoire de Laval, nous ne faisons pas qu'embellir le quartier : nous créons un milieu de vie plus sécuritaire et résilient face aux changements climatiques. Les 12 km de banquettes végétalisées et les 525 nouveaux arbres permettront de retenir l'équivalent d'une piscine olympique d'eau lors de fortes précipitations, réduisant ainsi la pression sur le réseau d'égout. Cet investissement de 10,2 M$ du gouvernement fédéral et de 29 M$ de la Ville de Laval aura un impact concret sur la qualité de vie de milliers de Lavalloises et de Lavallois. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

Le gouvernement fédéral investit 17 351 321 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Les demandes de financement des demandeurs autochtones et les demandeurs résidant dans les territoires sont actuellement acceptées dans le cadre du volet Projets d'immobilisations du Fonds pour le transport actif jusqu'au 9 avril 2025. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web suivant : https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web suivant : https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html. Le Fonds pour le transport actif a été lancé en 2021, en soutien à la Stratégie nationale de transport actif du Canada . Il prévoit 400 millions de dollars pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

. Il prévoit 400 millions de dollars pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé. Pour plus d'information, visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

. Le gouvernement fédéral a également récemment lancé son nouveau Carrefour en ligne du transport actif. Il s'agit d'une page Web qui rassemble des ressources liées au transport actif, entre autres des données, des recherches, des politiques, des histoires de réussite sur des projets situés dans tout le Canada et de l'information sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

