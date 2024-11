DELTA, BC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 7,6 millions de dollars pour protéger la population, les corridors de transport essentiels, les terres agricoles et les entreprises de la ville de Delta contre les tempêtes de pluie de plus en plus intenses dues aux effets des changements climatiques.

Cet investissement a été annoncé par l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique du Canada et députée de Delta, et de George V. Harvie, maire de la Ville de Delta.

Le projet consiste à construire deux nouvelles stations de pompage pour le drainage : la station de pompage pour le drainage de la rue 84 Street et la station de pompage pour le drainage du secteur Silda.

La station de pompage pour le drainage de la rue 84 Street permettra de minimiser les inondations, notamment l'accumulation d'eau sur les routes, les voies ferrées et les terres agricoles. La station servira à gérer les eaux pluviales et à les acheminer, à l'aide d'une conduite de refoulement, vers un point de déversement de la digue de Boundary Bay. Elle protégera également les réseaux de transport essentiels, notamment les routes locales, l'autoroute 99 et le corridor ferroviaire menant à Deltaport, contre les perturbations causées par les fermetures liées aux inondations. De plus, la station de pompage comprendra une vanne à clapet et une structure de dissipation d'énergie pour empêcher le refoulement et minimiser les impacts environnementaux sur les écosystèmes locaux.

La station de pompage pour le drainage du secteur Silda permettra de réduire le risque d'inondation à l'échangeur des routes 91/17. Elle permettra également de minimiser les inondations, notamment l'accumulation d'eau sur les routes, les voies ferrées et les sentiers piétonniers, ainsi que les répercussions sur les entreprises locales situées dans le bassin versant de faible altitude.

Citations

« La Colombie-Britannique est habituée aux épisodes de pluie, mais avec les changements climatiques, la fréquence et l'intensité des tempêtes augmentent rapidement. Une grande partie de la ville de Delta se trouve sur une plaine côtière inondable, et chaque saison des pluies entraîne des inondations localisées -- une situation qui devrait s'intensifier à mesure que notre climat continue de changer. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à protéger les collectivités et à renforcer leur résilience pour faire face à ces nouvelles réalités. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique du Canada et députée de Delta, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom du conseil de la Ville de Delta, je remercie sincèrement le gouvernement du Canada pour ce soutien essentiel, qui nous permet de réaliser des progrès significatifs dans la protection de notre collectivité contre les inondations. Puisque les changements climatiques entraînent une augmentation de la fréquence des événements météorologiques et des tempêtes violentes, les résidents, les navetteurs, la communauté agricole et les entreprises sont confrontés à des risques croissants de fortes pluies et d'inondations. Les nouvelles stations de pompage de la rue 84 Street et du secteur Silda joueront un rôle crucial dans la protection des zones de faible altitude qui sont exposées aux inondations attribuables aux fortes pluies. Elles contribueront également à renforcer nos infrastructures et à assurer la viabilité à long terme du secteur industriel et de la communauté agricole. Ce projet constitue un investissement indispensable pour l'avenir de Delta, tandis que nous devons relever les défis liés aux changements climatiques. »

George V. Harvie, maire de la Ville de Delta

Faits en bref

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes naturelles peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit 7 600 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

À ce jour, plus de 2,76 milliards de dollars ont été annoncés dans le cadre du FAAC pour plus de 100 projets d'infrastructure destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Ce financement soutiendra des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces, les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles en dehors du secteur privé. Pour qu'un projet puisse être jugé admissible, ses coûts admissibles doivent totaliser au moins 1 million de dollars.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. De cette somme, 489,1 millions de dollars proviennent du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié en novembre 2022 parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. De façon globale, la Stratégie nationale d'adaptation prévoit 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. De façon globale, la Stratégie nationale d'adaptation prévoit 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce :

au Centre de soutien climatique, dont l'objectif est de fournir un soutien direct pour répondre aux demandes de renseignements concernant les infrastructures et le climat;



à la liste des experts en matière de climat et d'infrastructure, qui sert à fournir un accès à des conseils d'experts afin de renforcer la prise en compte du climat dans le cadre des projets d'infrastructures publiques et de logement; et



aux outils et aux ressources sur le climat, qui sont largement disponibles et accessibles dans le site suivant : PerspectivesClimatiques.ca Platforme.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

