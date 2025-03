WHITBY, ON, le 14 mars 2025 /CNW/ - Le centre récréatif pour les personnes âgées de 55 ans et plus sera rénové grâce à un investissement fédéral de près de 800 000 $.

Annoncé par le député Ryan Turnbull et la mairesse Elizabeth Roy, cet investissement permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et l'accessibilité du centre récréatif pour les personnes âgées de 55 ans et plus.

Le projet consiste à améliorer les principaux équipements de l'installation afin d'accroître le confort pour le personnel et les usagers, de réduire les coûts en énergie et les émissions, ainsi que d'améliorer la capacité à répondre aux besoins en lien avec les activités changeantes du centre. Les travaux d'amélioration des équipements comprendront l'installation de nouvelles unités de traitement de l'air, l'installation de condenseurs sur la toiture, le remplacement des réservoirs d'eau chaude et la modernisation du système d'automatisation du bâtiment.

Les travaux comprendront également l'amélioration de l'accessibilité du comptoir du service à la clientèle et l'installation de fenêtres à haut rendement afin de réduire les pertes de chaleur et d'accroître l'efficacité énergétique. Les dispositifs d'éclairage aux halogénures extérieurs seront remplacés par des dispositifs à DEL afin de réduire davantage les besoins énergétiques de l'installation.

Le centre récréatif pour les personnes âgées de 55 ans et plus permet aux résidents âgés de participer à des activités sociales et physiques. Les travaux d'amélioration rendront l'installation plus inclusive et plus accessible aux utilisateurs de tous âges, en plus de prolonger sa durée de vie et de réduire son impact sur l'environnement.

Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Citations

« Les espaces communautaires comme le centre récréatif pour les personnes âgées de 55 ans et plus de Whitby sont des lieux essentiels qui permettent aux gens de se rencontrer, de faire des activités, ainsi que de rester actifs, en santé et engagés au sein de la communauté. Je suis très heureux d'avoir obtenu un nouveau financement fédéral d'un maximum de 798 486 $ pour notre communauté dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada veille à ce que cette installation demeure accessible, écoénergétique et durable pour les années à venir. En collaboration avec la Ville, nous agissons pour Whitby! »

Ryan Turnbull, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et député de Whitby

« Le centre récréatif pour les personnes âgées de 55 ans et plus est l'un des espaces communautaires les plus précieux de Whitby. Cet investissement, réalisé dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous permettra d'effectuer des rénovations énergétiques et des améliorations en matière d'accessibilité grâce auxquels l'installation demeurera un espace durable, inclusif et accueillant. Merci au député de Whitby, Ryan Turnbull, et au gouvernement fédéral d'avoir reconnu l'importance de ce projet et d'investir dans notre collectivité. »

Elizabeth Roy, mairesse de la Ville de Whitby

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 798 486 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution de la Ville de Whitby s'élève à 297 121 $.

s'élève à 297 121 $. Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 40,2 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 18 tonnes par année.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

