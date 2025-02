HAY RIVER, NT, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Quatre collectivités des Territoires du Nord-Ouest pourront améliorer leurs infrastructures de transport grâce à un investissement fédéral de 13 908 056 $.

Cet investissement a été annoncé par le député Michael McLeod et la mairesse de la Municipalité de Hay River Kandis Jameson.

La municipalité de Hay River est régulièrement touchée par les crues printanières de la rivière Hay. Ce projet consiste à surélever le chemin Airport et la route d'accès à la station d'épuration afin d'atténuer les répercussions des crues. On procédera également à l'asphaltage du tronçon le plus exposé de la route et on installera des infrastructures de drainage de l'eau afin d'accroître la résistance de la route aux inondations et aux dommages qui en découlent. Ce projet contribuera à protéger les infrastructures essentielles, à réduire les dommages aux propriétés, ainsi qu'à assurer la sécurité et la stabilité de la collectivité.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Les autres projets comprennent d'importants travaux de remise en état de la route d'accès à Fort Liard, la construction d'un sentier polyvalent autour du secteur récréatif de Thebacha, à Fort Smith, ainsi que l'achat d'un véhicule de transport accessible aux fauteuils roulants pour fournir des services de transport à la demande à Fort Simpson et aux communautés voisines. Ces projets visent à améliorer l'accès à ces communautés, ainsi qu'à améliorer la santé et la sécurité des membres de ces collectivités.

« Nous sommes fiers d'investir dans ces quatre projets qui aideront les gens à se déplacer plus facilement et de manière plus sûre et plus saine dans les quatre communautés. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de Nathaniel Erskine‑Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest se réjouit de cet investissement dans le projet de remise en état de la route d'accès à Fort Liard, qui permettra d'offrir un accès plus sûr et plus fiable aux résidents. Ce projet va au-delà de l'amélioration des infrastructures : il offre de nouvelles perspectives aux résidents du Nord en reliant les communautés et la population, et en soutenant le développement économique de la région. Nous remercions le gouvernement fédéral pour son partenariat et son engagement continu en faveur du renforcement des réseaux de transport sur notre territoire. »

Caroline Wawzonek, ministre de l'Infrastructure, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Les crues printanières de la rivière Hay ont longtemps représenté un défi pour notre communauté, mais, aujourd'hui, nous prenons de nouvelles mesures importantes pour protéger nos infrastructures, nos résidences et notre population. La surélévation du chemin Airport permettra d'accroître la résistance aux inondations d'un secteur clé de notre municipalité, ainsi que de protéger les services essentiels. Ce projet ne vise pas seulement à protéger notre communauté aujourd'hui, mais aussi à bâtir une municipalité de Hay River plus forte et plus durable pour l'avenir. »

Kandis Jameson, mairesse de la Municipalité de Hay River

Le gouvernement fédéral investit 3 631 056 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), 10 000 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), 192 000 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et 85 000 $ dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), pour un investissement fédéral totalisant 13 908 056 $. Les partenaires investissent 18 168 $ dans leurs projets respectifs.

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC)

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a alloué plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, dont plus de 2,77 milliards de dollars ont été annoncés pour plus de 105 projets d'infrastructure visant à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

a publié la Stratégie nationale d'adaptation du : , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, on a alloué une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures, lancée dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action pour l'adaptation, soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, dont l'objectif est de fournir un soutien direct pour répondre aux demandes de renseignements concernant les infrastructures et le climat; à la liste des experts en matière de climat et d'infrastructure, qui sert à fournir un accès à des conseils d'experts afin de renforcer la prise en compte du climat dans le cadre des projets d'infrastructure publique et de logement; et aux outils et aux ressources sur le climat, qui sont largement disponibles et accessibles dans le site suivant : PerspectivesClimatiques.ca Plateforme



Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC)

Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires, ainsi que la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés dans les Territoires du Nord-Ouest, pour une contribution fédérale totalisant plus de 160 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant plus de 10,6 millions de dollars.

Fonds pour le transport actif (FTA)

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé. Le FTA a été lancé dans le cadre du Financement de base du FTCC.

Le Fonds pour le transport actif a pour objectif d'investir dans des projets visant à bâtir des réseaux nouveaux et élargis de voies, de pistes cyclables, de sentiers et de ponts pour piétons.

Les demandes de financement sont actuellement acceptées dans le cadre du volet Projets d'immobilisations du Fonds pour le transport actif, et ce, jusqu'au 26 février 2025 . Les bénéficiaires autochtones admissibles ont jusqu'au 9 avril 2025 pour soumettre leur demande.

. Les bénéficiaires autochtones admissibles ont jusqu'au pour soumettre leur demande. De plus, le gouvernement fédéral a récemment lancé son nouveau Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans les infrastructures de transport actif.

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR)

Le gouvernement fédéral investit 85 000 $ dans l'achat d'un véhicule destiné à fournir des services de transport à la demande à Fort Simpson et dans les communautés voisines des Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. La contribution de la Première Nation Liidlii Kue s'élève à 10 168 $.

et dans les communautés voisines des Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. La contribution de la Première Nation Liidlii Kue s'élève à 10 168 $. Le FSTCR soutient l'élaboration et le développement de solutions de transport en commun locales visant à aider les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder à des services, se rendre au travail, à l'école et à des rendez-vous, ainsi que rendre visite à des proches.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les candidats admissibles peuvent demander une contribution fédérale pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour aider à couvrir le coût des immobilisations, ce qui comprend l'achat de véhicules et d'infrastructures de soutien (p. ex. arrêts d'autobus et stations de recharge) pour un nouveau réseau de transport en commun ou un réseau élargi. Les demandes doivent être soumises au plus tard le 4 mars 2025 et le 8 avril 2025 pour les demandeurs autochtones.

et le pour les demandeurs autochtones. Un minimum de 10 % du FSTCR est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux collectivités autochtones.

Le FSTCR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

