Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec investissent dans la stabilisation de la route 138 à Tête-à-la-Baleine et annoncent le lancement des travaux

TÊTE-À-LA-BALEINE, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent des travaux de stabilisation de la route 138, dans le secteur du quai, à Tête-à-la-Baleine, sur la Côte-Nord.

Le ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson, et le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, précisent que ce projet, représentant des investissements de 34,1 millions de dollars, permettra de rehausser le niveau de la route par rapport au golfe du Saint-Laurent et d'en accroître la résilience face aux intempéries. Ces interventions contribueront également à améliorer la sécurité des usagers et à préserver ce lien stratégique, indispensable pour l'accès au quai.

Citations

« En investissant dans des infrastructures vertes et résilientes, notre gouvernement aide les collectivités à s'adapter aux changements climatiques tout en appuyant l'économie locale. L'investissement fédéral annoncé aujourd'hui permettra de soutenir des travaux de stabilisation pour mieux protéger la route 138 et ainsi préserver un lien essentiel pour les déplacements, l'approvisionnement et la qualité de vie des résidents de Tête-à-la-Baleine. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Ces travaux représentent une action concrète visant à assurer la pérennité de la route 138 à Tête-à-la-Baleine. Cette route joue un rôle essentiel pour l'économie locale, d'autant plus qu'elle constitue le seul accès terrestre pour la population. L'annonce d'aujourd'hui illustre l'engagement de notre gouvernement à renforcer la sécurité des déplacements et à préserver ce lien stratégique. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits en bref

La contribution du gouvernement du Québec s'élève à 22,2 millions $. La contribution fédérale pour le projet s'élève à 11,9 millions $ par l'entremise de l'Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, intervenue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Le volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada vise à aider les collectivités à devenir plus écoresponsables en se préparant à faire face aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

Fréquemment soumis aux aléas climatiques et aux submersions, ce lien routier sera à terme rehaussé entre 0,5 et 2 m selon le secteur, certains tronçons étant surélevés davantage que d'autres afin de réduire les risques de submersion et d'assurer une remise en service rapide.

Les travaux s'échelonneront sur deux ans et nécessiteront des entraves partielles et complètes, selon les interventions.

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

Volet Infrastructures vertes

Tableau de bord des projets d'infrastructure - Tête-à-la-Baleine

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

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