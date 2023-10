HAMILTON, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent fortement les effets des changements climatiques. Le fait d'investir dans des initiatives permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), d'augmenter l'efficacité énergétique et de soutenir les infrastructures vertes nous permet d'accélérer l'atteinte de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050 et de bâtir des collectivités fortes, résilientes et durables dans toutes les régions du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement de 335 000 $ dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) pour appuyer deux études de faisabilité visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la ville de Hamilton.

La société Hamilton Community Enterprises recevra 175 000 $ pour étudier, en collaboration avec de nombreuses parties prenantes, la viabilité commerciale et technique d'un système énergétique communautaire qui utilisera la chaleur résiduelle industrielle disponible localement comme source d'énergie pour un projet de réseau thermique à faible émission de carbone. En cas de succès, le projet pourrait fournir suffisamment de chaleur pour plus de 80 millions de pieds carrés de locaux, l'équivalent de près de 1390 terrains de football, ce qui réduirait l'empreinte carbone des bâtiments d'Hamilton d'environ 70 % et stimulerait la création d'emplois.

La Ville de Hamilton recevra 160 000 $ pour examiner la façon de mettre en place un programme de financement des rénovations résidentielles qui encouragera les propriétaires à réaliser des améliorations écoénergétiques, notamment par le remplacement de combustibles, une meilleure étanchéité à l'air, une isolation accrue et l'achat d'appareils moins énergivores. L'étude comprendra la détermination de zones cibles pour les améliorations énergétiques des maisons, l'analyse des différents modèles de mise en œuvre du programme, un examen de la façon dont les propriétaires peuvent tirer parti d'autres mesures incitatives et l'élaboration de stratégies visant à maximiser l'adoption du programme une fois qu'il aura été approuvé.

Le FMV, qui est administré par la FCM et financé par une dotation du gouvernement du Canada, aide ses partenaires municipaux à adopter plus rapidement des pratiques durables en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour réduire les émissions et bâtir des collectivités durables et prospères. En prenant des mesures d'adaptation aux changements climatiques, nous pouvons renforcer la résilience du pays et soutenir les économies locales pour les générations à venir.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui à Hamilton, en Ontario, contribue à l'abordabilité et à l'action climatique. En investissant maintenant dans des solutions écoénergétiques comme les rénovations et les systèmes de chauffage collectifs, nous prenons les moyens nécessaires pour créer de bons emplois bien rémunérés, faire économiser de l'argent aux consommateurs et combattre les changements climatiques au cours des années à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Fonds municipal vert aidera Hamilton à définir la voie à suivre pour qu'elle puisse atteindre les objectifs de carboneutralité du Canada, notamment en misant sur l'énergie thermique. La transformation de la chaleur industrielle résiduelle en énergie utile ici, à Hamilton, permettra de réduire l'empreinte carbone d'environ 70 %. Ce projet mené par Hamilton Community Enterprises témoigne de l'ambition et du leadership de notre ville dans la lutte contre les changements climatiques et notre transition vers un réseau carboneutre. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario et députée de Hamilton Ouest-Ancaster-Dundas

« La crise climatique actuelle est un phénomène mondial, mais il est possible de trouver certaines solutions ici même, chez nous. En soutenant des études concrètes pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre à Hamilton, nous contribuons à écologiser et à améliorer nos collectivités pour les générations futures. Je salue la Ville de Hamilton pour ses efforts remarquables, qui ouvrent la voie à un avenir durable. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les changements climatiques sont une réalité et nous devons nous assurer que tous les acteurs dans nos communautés locales, y compris les résidents prennent activement part aux efforts pour y répondre. Les municipalités ont par exemple une influence sur plus de la moitié des gaz à effet de serre. C'est pourquoi il est si important que la FCM, à travers son Fonds municipal vert et aux côtés de ses partenaires fédéraux apporte du soutien aux municipalités et à leurs partenaires locaux pour mettre en œuvre des solutions durables intelligentes comme aujourd'hui à Hamilton. Ensemble nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire des économies d'énergie qui permettront d'accélérer l'atteinte de la carboneutralité et des objectifs climatiques du Canada. »

Scott Pearce

Président de la FCM

« Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les changements climatiques, et ce financement aidera notre ville à explorer de nouvelles sources d'énergie à faible teneur en carbone et à aider les ménages à passer à des installations écoénergétiques pour leur propre maison. Je suis reconnaissante envers le gouvernement fédéral pour son soutien, car nous nous efforçons de préparer un avenir durable à Hamilton. »

Andrea Horwath

Mairesse de Hamilton, Ontario

« L'étude sur le captage d'énergie est une étape essentielle vers la construction d'un réseau thermique ultramoderne destiné à relier différents types de bâtiments de Hamilton et des environs à des sources locales de chaleur résiduelle renouvelable à faible empreinte carbone. Outre la réduction des émissions de GES, le projet d'infrastructure verte proposé contribuera à attirer et à retenir les fabricants de pointe, qui sont des acteurs clés de notre économie régionale. »

Jeff Cowan

Président et chef de la direction, Hamilton Community Enterprises

Information pertinente

