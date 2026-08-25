Le gouvernement fédéral et l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région investissent dans le sentier polyvalent Meadoway

SCARBOROUGH, ON, le 25 août 2026 /CNW/ -- Un corridor hydroélectrique est en train d'être transformé en un espace vert dynamique et en une voie de transport actif grâce à un investissement de plus de 4,3 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Cette annonce a été faite par Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax, Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre--Don Valley-Est, John Mackenzie, président-directeur général de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région, James Nowlan, directeur général de la Division de l'environnement, du climat et des forêts de la Ville de Toronto, et Tamara Rebanks, directrice de la Fondation de la famille Weston. Le gouvernement fédéral et l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région ont également célébré l'inauguration du tronçon 3 du sentier Meadoway, qui est maintenant ouvert au public, grâce à un investissement de plus de 1,7 million de dollars dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles.

La construction du Meadoway se poursuit : ce projet donnera naissance à un espace vert de 16 kilomètres et à 200 hectares de prairies à Scarborough. Le sentier polyvalent de transport actif reliera 7 réseaux hydrographiques, 15 parcs et 13 quartiers, et permettra aux résidents d'observer environ 1000 espèces végétales et animales. Le sentier offrira aux résidents un moyen sûr et durable de se déplacer dans la collectivité et de profiter du plein air.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la création de ce sentier polyvalent qui traverse cet espace vert essentiel de Scarborough. Ce sentier permettra aux résidents de se rendre au travail, à l'école et à d'autres lieux liés à leurs activités quotidiennes, tout en restant actifs et en contribuant à un environnement durable. »

Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Le sentier Meadoway est un espace innovant et durable qui permet d'accéder à la nature et à des voies de transport actif au cœur de Scarborough. Cet espace vert marque une étape importante dans la transformation de zones sous-utilisées en espaces communautaires dynamiques qui contribuent à créer un environnement sain et mieux relié. »

Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre--Don Valley-Est

« Le projet Meadoway transforme un ancien corridor hydroélectrique en un espace vert dynamique, rapprochant les gens de la nature tout en renforçant les liens entre les collectivités. Ce nouveau lien essentiel au parc urbain national de la Rouge permettra aux gens de découvrir toute la beauté naturelle ainsi que le patrimoine culturel que le premier parc urbain national du Canada a à offrir. »



L'honorable Julie Dabrusin, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« L'ouverture du nouveau sentier et du pont du tronçon 3 permet d'établir un autre lien essentiel dans cette partie de Scarborough, ce qui permet aux gens de se déplacer plus facilement et en toute sécurité dans cette partie de la ville tout en profitant de la nature à deux pas de chez eux. Cette étape importante reflète la collaboration continue de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région avec la Fondation de la famille Weston, la Ville de Toronto, Hydro One, Parcs Canada et d'autres partenaires communautaires pour créer un corridor mieux relié et écologiquement dynamique. L'Office de protection de la nature de Toronto et de la région tient également à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, pour le financement supplémentaire annoncé aujourd'hui, qui permettra de consolider ces progrès en soutenant de nouvelles améliorations en matière d'accessibilité, de signalisation et d'équipements publics dans l'ensemble du Meadoway. »

John MacKenzie, président-directeur général, Office de protection de la nature de Toronto et de la région

« Le Meadoway reflète des années de collaboration pour transformer des espaces sous-utilisés en espaces verts dynamiques qui soutiennent le transport actif, renforcent la résilience climatique et relient les collectivités de Toronto aux parcs et aux habitats des prairies. »

James Nowlan, directeur général, Division de l'environnement, du climat et des forêts, Ville de Toronto

« Le Meadoway montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque la philanthropie ambitieuse, le leadership du secteur public et l'engagement communautaire s'unissent autour d'une vision commune. Notre fondation est fière de financer un projet qui transforme des terrains urbains sous-utilisés en un corridor naturel dynamique où les gens et la nature peuvent s'épanouir. Nous espérons que le Meadoway servira d'exemple pour les villes du Canada à la recherche de moyens novateurs de renforcer la biodiversité, la résilience climatique et les liens communautaires. »

Christian Bauta, président de la Fondation de la famille Weston

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 347 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). Pour ce volet du projet Meadoway, la Fondation de la famille Weston contribue à hauteur de 1 800 000 $ dans le cadre de son engagement global de 25 millions de dollars envers Meadoway, et la Ville de Toronto contribue à hauteur de 5 000 000 $.

Le gouvernement fédéral a également soutenu le tronçon 3 du sentier Meadoway dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et élargir ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets dans tout le Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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