/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Scarborough/

SCARBOROUGH, ON, le 24 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure et à une célébration importante en présence de Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax, de Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre-Don Valley-Est, de John Mackenzie, président-directeur général de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région, de James Nowlan, directeur général de la Division de l'environnement, du climat et des forêts de la Ville de Toronto, et de Tamara Rebanks, directrice de la Fondation de la famille Weston.

Date : Mardi 25 août 2026



Heure : 10 h HE (arrivée recommandée à 9 h 30 HE)



Lieu : Sentier Meadoway

43°44'54.2"N 79°15'49.5"W

Avenue Midland, au sud de l'avenue Lawerence Est

Scarborough (Ontario)

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Afiya Jilani, Spécialiste, Communications et relations avec les médias, Office de protection de la nature de Toronto et de la région, [email protected], [email protected]