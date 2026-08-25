Bâtir un Canada fort en investissant dans la piscine intérieure de Fredericton

FREDERICTON, NB, le 25 août 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) et député de Fredericton--Oromocto, et Steve Hicks, maire de la Ville de Fredericton, ont annoncé un investissement fédéral pouvant aller jusqu'à 6 millions de dollars et une contribution municipale de 9 millions de dollars destinés à moderniser la piscine intérieure de Fredericton dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Ce financement permettra de moderniser la piscine couverte en remplaçant les systèmes mécaniques, de circulation et de filtration vieillissants, ainsi que les revêtements usés de la piscine et de la terrasse. Le projet permettra également d'améliorer le système de chauffage et de ventilation du bâtiment, l'isolation du toit, les fenêtres et les portes, ainsi que le carrelage de la piscine. Ces travaux prolongeront la durée de vie de l'installation, amélioreront son efficacité énergétique et rendront la piscine plus accessible et plus inclusive pour les personnes âgées, les jeunes et les personnes handicapées.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Le gouvernement du Canada bâtit des infrastructures à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Il investit dans des projets d'infrastructure qui favorisent le développement de collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées partout au pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Investir dans la piscine couverte de Fredericton, c'est investir dans une installation qui dessert des résidents de tous âges et de toutes capacités. Ces travaux de modernisation rendront la piscine plus écoénergétique, plus accessible et plus inclusive, tout en prolongeant sa durée de vie utile pour de nombreuses années. Ce projet contribuera à veiller à ce que les résidents disposent d'un lieu moderne et accueillant où rester actifs, tisser des liens avec leur communauté et profiter des bienfaits des activités récréatives. »

David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) et député de Fredericton--Oromocto

« Offrir des possibilités d'activités récréatives abordables, accessibles et durables à tous les résidents est crucial pour avoir une collectivité forte. La piscine intérieure de Fredericton propose des programmes essentiels pour tous, y compris les seniors, les jeunes et les personnes handicapées. En investissant dans l'avenir de cette installation grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous veillons à ce que des programmes aquatiques importants restent offerts aux résidents de Fredericton pendant de nombreuses générations. »

Steve Hicks, maire de la Ville de Fredericton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 6 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et la contribution de la Ville de Fredericton est de 9 000 000 $.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent trouver de plus amples renseignements sur la façon de soumettre leur déclaration d'intérêt initiale pour des projets prêts à être mis en chantier sur la page Web du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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