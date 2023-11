Près de 30 000 nouveaux logements devraient être construits sur des terrains excédentaires du gouvernement fédéral d'ici 2029

GATINEAU, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, ont annoncé que 6 propriétés excédentaires du gouvernement fédéral seront converties en plus de 2 800 nouveaux logements à Calgary (Alberta), à Edmonton (Alberta), à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) et à Ottawa (Ontario).

D'ici mars 2024, la Société immobilière du Canada, une société d'État qui aura permis la construction de plus de 13 000 nouveaux logements depuis 2016, aidera à fournir les propriétés excédentaires suivantes du gouvernement fédéral afin de construire davantage de logements pour la population canadienne :

Calgary : 516 logements à Currie

516 logements à Currie Edmonton : 711 logements au Village à Griesbach, y compris 93 logements abordables

711 logements au Village à Griesbach, y compris 93 logements abordables St. John's : 34 logements à Pleasantville

34 logements à Ottawa : 307 logements au Village des Riverains, 600 logements à l'avenue Carling et 710 logements sur la rue Booth, y compris 221 logements abordables

Avec l'annonce d'aujourd'hui, la Société immobilière du Canada est maintenant en voie d'appuyer la construction de plus de 29 200 nouveaux logements au cours des 6 prochaines années.

Afin d'augmenter le nombre de logements abordables, la Société immobilière du Canada annonce un nouvel objectif minimum de 20 % de logements abordables pour l'ensemble des projets en cours de réalisation. Cette nouvelle exigence s'appliquera lorsque l'exigence municipale minimale en matière de logement abordable est inférieure ou n'existe pas encore.

Les efforts se poursuivent pour trouver d'autres biens immobiliers qui pourraient être convertis en logements, et le gouvernement du Canada a l'intention de prendre d'autres mesures pour accélérer ce processus et pour trouver davantage de possibilités de construire plus de logements. Le gouvernement fédéral continuera de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les municipalités et les gouvernements autochtones pour construire plus de logements, plus rapidement, afin de rendre le logement plus abordable pour la population et de faire en sorte que tous et toutes, y compris les personnes les plus vulnérables, puissent trouver un endroit sûr et abordable pour se loger.

Citations

« Notre gouvernement redouble d'efforts sur plusieurs fronts pour faire face à la crise du logement au Canada. Nous accélérons et simplifions le processus de conversion des propriétés fédérales excédentaires en habitations, et nous continuons de travailler avec la Société immobilière du Canada pour permettre la construction de logements supplémentaires. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à aider tous les Canadiens à avoir un chez-soi sûr et abordable. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nous nous employons à construire plus de logements, plus rapidement, et en transformant davantage de terrains fédéraux en logements pour la population, l'annonce d'aujourd'hui contribue exactement à cet objectif. Notre gouvernement continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre le logement plus abordable pour les Canadiens et les Canadiennes d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le gouvernement du Canada peut jouer un rôle important en appuyant la construction d'un plus grand nombre de logements pour les Canadiennes et Canadiens et, en tant que présidente du Conseil du Trésor, je suis déterminée à favoriser ces investissements. Certaines des propriétés en cours de développement par la Société immobilière du Canada sont le résultat direct de l'Initiative des terrains fédéraux, qui a été mise sur pied avec la souplesse adéquate du Conseil du Trésor afin que nous puissions permettre qu'un plus grand nombre de propriétés soient disponibles pour leur développement ou leur rénovation en tant que logements abordables. Je continuerai de chercher des occasions d'aider tous mes collègues à construire plus de logements pour les Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

La Société immobilière du Canada est une société d'État fédérale autofinancée spécialisée dans l'aménagement immobilier et la gestion d'attractions. Elle fait l'acquisition de biens immobiliers excédentaires stratégiques auprès de ministères et organismes fédéraux à leur juste valeur marchande, puis elle les aménage, les gère ou les vend à des promoteurs afin de faire construire des logements pour la population.

est une société d'État fédérale autofinancée spécialisée dans l'aménagement immobilier et la gestion d'attractions. Elle fait l'acquisition de biens immobiliers excédentaires stratégiques auprès de ministères et organismes fédéraux à leur juste valeur marchande, puis elle les aménage, les gère ou les vend à des promoteurs afin de faire construire des logements pour la population. Depuis 1995, la Société immobilière du Canada réintègre et réaffecte efficacement les propriétés sous-utilisées du gouvernement du Canada dans les communautés locales. Aujourd'hui, elle a un portefeuille national de 23 projets immobiliers représentant 430 hectares (1 063 acres) en cours d'aménagement partout au pays.

réintègre et réaffecte efficacement les propriétés sous-utilisées du gouvernement du dans les communautés locales. Aujourd'hui, elle a un portefeuille national de 23 projets immobiliers représentant 430 hectares (1 063 acres) en cours d'aménagement partout au pays. Entre 2016 et 2023, la Société immobilière du Canada a réaffecté des propriétés fédérales précédemment sous-utilisées pour permettre plus de 10 300 nouveaux logements pour la population canadienne. De ce nombre, plus de 1 100 logements abordables ont été créés grâce à des ventes de terrains appuyés par des programmes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

2023, la Société immobilière du a réaffecté des propriétés fédérales précédemment sous-utilisées pour permettre plus de 10 300 nouveaux logements pour la population canadienne. De ce nombre, plus de 1 100 logements abordables ont été créés grâce à des ventes de terrains appuyés par des programmes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Dans le cadre des 29 200 nouveaux logements que la Société immobilière du Canada soutiendra d'ici 2029, des progrès importants ont déjà été accomplis dans le cadre de projets tels que : Vancouver (Colombie-Britannique) aux Terrains de Jericho , où 13 000 nouveaux logements sont prévus, et aux Terrains de Heather , où 2 600 nouveaux logements sont prévus. Ces 2 projets sont menés en collaboration grâce au partenariat avec les Premières Nations Musqueam , Squamish et Tsleil-Waututh .

soutiendra d'ici 2029, des progrès importants ont déjà été accomplis dans le cadre de projets tels que :

Liens connexes

Société immobilière du Canada

Optimiser notre portefeuille de biens immobiliers

Initiative des terrains fédéraux

